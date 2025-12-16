Головна Світ Економіка
Ілон Маск став першою в історії людиною зі статком у $600 млрд

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Ілон Маск залишається найбагатшою людиною на планеті

Американський підприємець Ілон Маск досяг нової фінансової вершини. Його статок перевищив $600 млрд. Він наближається до того, щоб стати першим трильйонером в історії, пише «Главком».

Згідно з оцінками журналу Forbes, основним фактором цього зростання стало різке підвищення вартості його космічної компанії SpaceX. Після успішної угоди з інвесторами, компанію оцінили у $800 млрд. Оскільки Маск володіє значною часткою в SpaceX, його особисті статки також значно зросли – наразі вони складають близько $677 млрд.

SpaceX планує вийти на біржу у 2026 році, що може призвести до подальшого збільшення її вартості. Наразі компанія стала найціннішим активом Маска, обігнавши навіть його частку в автомобільній компанії Tesla. Завдяки цьому, Ілон Маск залишається найбагатшою людиною на планеті з великою перевагою над іншими учасниками рейтингу.

До слова, після затвердження акціонерами Tesla компенсаційного пакета в розмірі близько $1 трлн на наступні десять років, річний дохід Ілона Маска, ймовірно, перевищить сукупну заробітну плату мільйонів працівників у Сполучених Штатах. 

Теги: Tesla Ілон Маск SpaceX Forbes гроші

