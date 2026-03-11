Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Подружжя побудувало власний будинок за допомогою штучного інтелекту (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Подружжя побудувало власний будинок за допомогою штучного інтелекту (фото)
Штучний інтелект заощадив парі час та гроші
фото: Business Insider

Пара збудувала будинок, практично не маючи жодного досвіду в будівництві

Подружжя з Нідерландів спроектувало та побудувало власний будинок за допомогою штучного інтелекту, відмовившись від послуг професійних архітекторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Business Insider.

31-річний італієць Сімоне Солаззо та 32-річна нідерландка Анне Лейдеккерс, аби не витрачати гроші на фахівців, звернулися до штучного інтелекту. Він створив план будинку, підібрав матеріали та склав кошторис, що дозволило парі втілити проект у стилі мінімалізму з обмеженим бюджетом.

Пара збудувала будинок за допомогою штучного інтелекту
Пара збудувала будинок за допомогою штучного інтелекту
фото: Business Insider

Анне розповідає, що давно цікавилася таким варіантом будівництва. Її друг-архітектор збудував такий будинок ще близько десяти років тому, і з того часу вона мріяла про альтернативний спосіб життя.

«Я ніколи не бачила себе в типовому, нудному будинку», – каже вона.

Пара збудувала будинок за допомогою штучного інтелекту
Пара збудувала будинок за допомогою штучного інтелекту
фото: Business Insider

Перші місяці вони присвятили плануванню. Друг-архітектор допоміг із кресленнями та концепцією . А коли почалося будівництво, штучний інтелект став їхнім постійним цифровим помічником. Пара використовувала його для розрахунків і вимірювань, планування закупівель, визначення кількості матеріалів.

За словами Сімоне, для будівництва довелося купити близько 250 різних позицій матеріалів, і штучний інтелект допомагав організувати процес.

Пара збудувала будинок за допомогою штучного інтелекту
Пара збудувала будинок за допомогою штучного інтелекту
Фото: Business Insider

Щоправда, пара зрозуміла, що повністю покладатися на штучний інтелект не можна. Іноді він давав неточні або навіть вигадані відповіді, особливо коли не мав достатньо інформації.

«Ми часто сумнівалися, чи правильні його поради», – розповідає Сімоне.

Пара переконана, що побудувати будинок лише з допомогою штучного інтелекту можливо, але результат був би гіршим і процес зайняв би більше часу.

«Главком» писав, роботи зі штучним інтелектом почали збирати BMW. Компанія планує використовувати людиноподібних роботів зі штучним інтелектом на своєму заводі в Лейпцигу. 

Спочатку роботи проходитимуть випробування, а потім під час пілотного проєкту їх використовуватимуть для складання високовольтних батарей, а також для допомоги у виробництві інших компонентів для автомобілів.

До слова, Пентагон до війни проти Ірану залучив штучний інтелект. Збройні сили Сполучених Штатів Америки підтвердили використання алгоритмів штучного інтелекту для ідентифікації цілей під час авіаударів на Близькому Сході. Технологія допомагає обробляти величезні масиви даних, які збирають розвідувальні дрони та супутники.

За словами речника командування капітана Тімоті Гокінса, штучний інтелект відіграє важливу роль у первинному відборі та аналізі великої кількості розвідувальних даних. Це дозволяє людським аналітикам зосередитися на складнішій перевірці інформації та прийнятті рішень.

Читайте також:

Теги: будинок штучний інтелект будівництво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Лондонському книжковому ярмарку роздають книгу «Don’t Steal This Book», у якій замість тексту – лише список письменників
Британські письменники звинуватили розробників штучного інтелекту: причина
Вчора, 21:50
Адміністрація Дональда Трампа незаконно визнала компанію Anthropic загрозою для нацбезпеки США
Провідний розробник штучного інтелекту подав позов проти адміністрації Трампа
Вчора, 15:47
Співачка Ріанна перебувала у будинку під час нападу
Обстріл будинку співачки Ріанни: поліція встановила особу нападниці (фото)
Вчора, 11:50
Атака на українські міста: головне за ніч
Атака на українські міста: головне за ніч
7 березня, 05:53
Втілення Національної програми реновації та будівництва житла потрібно починати з прифронтових територій, переконаний Кім
Кім: Будівництво житла для ВПО та ветеранів – драйвер економічного зростання
2 березня, 11:05
У під’їзді багатоповерхівки виявлено залишену без нагляду підозрілу сумку
Загроза вибуху в ЖК «Зарічний»: на місці працюють вибухотехніки
25 лютого, 13:09
Національний заповідник «Софія Київська» зазнав пошкоджень під час обстрілу 10 червня 2025 року
Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
18 лютого, 12:18
Олександр Злотник розповів, як в кінці 1943 року його матір та родина повернулися до Києва
Народний артист Злотник розказав, хто забрав в його родини двоповерховий будинок в центрі Києва
18 лютого, 10:46
Резонанс викликало, зокрема, відео, де цифрові копії акторів Том Круза і Бреда Пітта зображені у бійці на даху
Сценарист «Дедпула» заявив про загрозу для кіноіндустрії після ШІ-відео з Крузом і Піттом
16 лютого, 03:25

HiTech

Подружжя побудувало власний будинок за допомогою штучного інтелекту (фото)
Подружжя побудувало власний будинок за допомогою штучного інтелекту (фото)
Провідний розробник штучного інтелекту подав позов проти адміністрації Трампа
Провідний розробник штучного інтелекту подав позов проти адміністрації Трампа
Китай залучить ШІ для працевлаштування рекордної кількості випускників
Китай залучить ШІ для працевлаштування рекордної кількості випускників
Війна в Ірані поставила під загрозу глобальне виробництво чипів
Війна в Ірані поставила під загрозу глобальне виробництво чипів
НАТО розглянуло використання ChatGPT у своїх мережах
НАТО розглянуло використання ChatGPT у своїх мережах
США випробували гіперзвукову ракету, надруковану на 3D-принтері
США випробували гіперзвукову ракету, надруковану на 3D-принтері

Новини

В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 10 березня
Вчора, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
9 березня, 20:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua