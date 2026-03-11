Подружжя побудувало власний будинок за допомогою штучного інтелекту (фото)

Пара збудувала будинок, практично не маючи жодного досвіду в будівництві

Подружжя з Нідерландів спроектувало та побудувало власний будинок за допомогою штучного інтелекту, відмовившись від послуг професійних архітекторів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Business Insider.

31-річний італієць Сімоне Солаззо та 32-річна нідерландка Анне Лейдеккерс, аби не витрачати гроші на фахівців, звернулися до штучного інтелекту. Він створив план будинку, підібрав матеріали та склав кошторис, що дозволило парі втілити проект у стилі мінімалізму з обмеженим бюджетом.

Пара збудувала будинок за допомогою штучного інтелекту фото: Business Insider

Анне розповідає, що давно цікавилася таким варіантом будівництва. Її друг-архітектор збудував такий будинок ще близько десяти років тому, і з того часу вона мріяла про альтернативний спосіб життя.

«Я ніколи не бачила себе в типовому, нудному будинку», – каже вона.

Пара збудувала будинок за допомогою штучного інтелекту фото: Business Insider

Перші місяці вони присвятили плануванню. Друг-архітектор допоміг із кресленнями та концепцією . А коли почалося будівництво, штучний інтелект став їхнім постійним цифровим помічником. Пара використовувала його для розрахунків і вимірювань, планування закупівель, визначення кількості матеріалів.

За словами Сімоне, для будівництва довелося купити близько 250 різних позицій матеріалів, і штучний інтелект допомагав організувати процес.

Пара збудувала будинок за допомогою штучного інтелекту Фото: Business Insider

Щоправда, пара зрозуміла, що повністю покладатися на штучний інтелект не можна. Іноді він давав неточні або навіть вигадані відповіді, особливо коли не мав достатньо інформації.

«Ми часто сумнівалися, чи правильні його поради», – розповідає Сімоне.

Пара переконана, що побудувати будинок лише з допомогою штучного інтелекту можливо, але результат був би гіршим і процес зайняв би більше часу.

