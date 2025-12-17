Глава апарату Білого дому спростувала інтерв’ю, де порівняла Трампа з батьком-алкоголіком

Вайлз заперечила свої слова про Трампа та інших посадовців, назвавши інтерв’ю Vanity Fair «сфабрикованим»

В інтерв’ю Вайлз вказано, що Дональд Трамп має «особистість алкоголіка», а віцепрезидент США є «прихильником теорій змови»

Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз спростувала матеріал видання Vanity Fair про адміністрацію президента США Дональда Трампа. Вона назвала оприлюднені заяви «вирваними з контексту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовиці.

Протягом майже десятка інтерв'ю з Vanity Fair Вайлз говорила про низку питань, включаючи роботу з файлами Епштейна, судові позови Трампа проти політичних суперників, а також про особистостей з оточення президента.

Зокрема, в одному з інтерв’ю вона розповіла, що виховання батьком-алкоголіком допомогло їй у роботі з Дональдом Трампом. Глава апарату Білого дому стверджує, що Дональд Трамп має «особистість алкоголіка» і працює з настроєм, що «немає нічого, чого він не може зробити».

«Високофункціональні алкоголіки або алкоголіки загалом, їхні особистості перебільшуються, коли вони п'ють. Тому я трохи експерт у великих особистостях», – сказала вона.

Крім того, Сьюзі Вайлз також розповідала про Джей Ді Венса, назвавши його «прихильником теорій змов». Сам Венс, коментуючи це, сказав журналістам, що не читав статтю, але чув про неї. «Іноді я є прихильником теорій змови, але вірю тільки в ті теорії змови, які є правдивими. Сьюзі і я вже давно жартуємо про це приватно і публічно», – зазначив віцепрезидент США.

Сьюзі Вайлз описала колишнього очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска як «непередбачуваного» та «складного у співпраці». Вона відмітила його зловживання кетаміном та звичку спати у спальному мішку в будівлі виконавчих офісів вдень.

Саме Маск, за словами Вайлз, став причиною першої кризи президентства Трампа, коли різко втрутився у роботу USAID. Маск наполягав на закритті програм і звільненні працівників, що викликало шок навіть у тих, хто вважав діяльність агентства корисною. За словами Вайлз, які передає Vanity Fair, вона намагалася зупинити мільярдера, адже скорочення програм означало припинення багатьох гуманітарних програм та загрозу тисячам життів.

Через кілька годин після виходу матеріалу Вайлз звинуватила журнал у наклепі на неї, Трампа та інших посадовців. За її словами, журналісти проігнорували «важливий контекст» у її інтервʼю і «багато чого вилучили».

«Після прочитання я припускаю, що це було зроблено для того, щоб створити надзвичайно хаотичну і негативну картину про президента і нашу команду», – написала вона.

Крім того, за Сьюзі Вайлз заступилась речниця Білого Дому Керолайн Левітт. У коментарі BBC вона сказала, що «президент Трамп не має більш відданого радника, ніж Сьюзі», і вся адміністрація її підтримує. Міністр війни США Піт Гегсет також заявив, що «ліве» видання Vanity Fair «паплюжить найкращих людей».

До слова, рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа та його руху MAGA знизився, згідно з результатами опитування NBC News. Підтримка Трампа зменшилася на 3% з квітня 2025 року, що призвело до того, що лише 42% американців схвалюють його діяльність на посаді президента.

Республіканці також продемонстрували зниження підтримки, з 38% до 35%. Серед прихильників руху MAGA підтримка Трампа знизилася на 8% і становить 70%. Серед факторів, які вплинули на рейтинг, зазначають інфляцію та скандал навколо його зв'язків з Джеффрі Епштейном.