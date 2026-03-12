Google оснастив додаток «Карти» штучним інтелектом

Карти отримали розмовний пошук і нову 3D-навігацію

Компанія Google почала інтеграцію чат-бота Gemini у сервіс Google Maps. Нові функції дозволять користувачам спілкуватися з картами у форматі діалогу, отримувати персоналізовані рекомендації та планувати маршрути за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний блог Google.

Одним із ключових нововведень стане сервіс Ask Maps – розмовний інструмент на базі штучного інтелекту Gemini. Користувачі зможуть ставити складні запитання про місця, маршрути або заклади у форматі діалогу.

Наприклад, система зможе знайти кафе з розетками для ноутбуків, ресторани з веганським меню або допомогти скласти детальний маршрут подорожі.

Сервіс використовує дані більш ніж про 300 мільйонів локацій та аналізує відгуки користувачів, щоб формувати персоналізовані рекомендації. Отримавши рекомендації, користувачі зможуть одразу виконувати додаткові дії – наприклад, забронювати столик у ресторані або поділитися списком місць із друзями.

Окрім інтеграції штучного інтелекту, Google представив і найбільше візуальне оновлення Google Maps за останнє десятиліття – так звану «Імерсивну навігацію».

Серед основних змін:

• 3D-візуалізація – карта показуватиме реалістичні будівлі, естакади та деталі дороги, включно зі смугами руху, світлофорами та пішохідними переходами.

• Природні голосові підказки – навігаційні підказки звучатимуть більш природно. Наприклад: «Проїдьте цей з’їзд і поверніть на наступному».

• Допомога при прибутті – під час наближення до місця призначення сервіс підсвічуватиме вхід до будівлі та пропонуватиме варіанти паркування поблизу.

Також система показуватиме можливі компроміси під час вибору маршруту. Наприклад, користувачі зможуть бачити, що швидший шлях проходить через платну дорогу. Крім того, сервіс попереджатиме про перешкоди на маршруті в реальному часі.

