Ілон Маск зробив подарунок жителям Венесуели

Мільярдер висловив підтримку народу Венесуели

Компанія американського бізнесмена Ілона Маска Starlink забезпечить безкоштовний інтернет для жителів Венесуели. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис компанії в соцмережі X.

Безперервне з'єднання діятиме до 3 лютого 2026 року.

Сам Маск зробив репост допису компанії та прокоментував рішення так: «На підтримку народу Венесуели».

Перед цим мільярдер привітав Дональда Трампа з успішною спецоперацією по викраденню президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес. «Вітаю, президенте Трампе! Це перемога для світу та чітке послання злим диктаторам у всьому світі», – написав Маск.

Нагадаємо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

До слова, захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес прибув на авіабазу Національної гвардії Стюарт у Нью-Йорку. Мадуро пред'являть звинувачення у незаконному обігу зброї та наркотиків. Міністерство юстиції США вже оприлюднило новий обвинувальний акт, фігурантами якого, окрім самого Мадуро, є його дружина та син.

До слова, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.