Головна Світ Політика
search button user button menu button

США замовили десятки супутників для відстеження ракет

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США замовили десятки супутників для відстеження ракет
фото з відкритих джерел

Головне завдання – виявлення та супроводження сучасних повітряних загроз

США посилюють свою космічну оборону в межах масштабного проєкту з модернізації системи раннього попередження. Як повідомляє Bloomberg, Агентство з розвитку космосу уклало контракт із компанією L3Harris на суму $843 млн для розробки та запуску 18 нових супутників, передає «Главком».

Ці космічні апарати працюватимуть на низькій навколоземній орбіті та стануть ключовим елементом оборонної концепції «Золотий купол», яку ініціював Дональд Трамп. Головне завдання системи –виявлення та супроводження сучасних повітряних загроз, зокрема гіперзвукових ракет, які через свою швидкість та маневреність є надскладними для перехоплення звичайними засобами ППО.

Нове замовлення розширює попередні домовленості, збільшуючи загальну кількість запланованих супутників. Якщо раніше програма вважалася експериментальною, то зараз Пентагон переходить до її повноцінного розгортання. Керівництво L3Harris наголошує, що ефективна протидія гіперзвуковій зброї можлива лише за умови надійного моніторингу з космосу.

Для реалізації цього проєкту компанія вже запустила потужну виробничу лінію у Флориді. Новий комплекс, у створення якого інвестували $100 млн, дозволить забезпечити серійний випуск супутників Tranche 3, що мають стати основою протиракетного щита США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп підписав закон про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає рекордні видатки на рівні $901 млрд. Важливою частиною бюджету є виділення $800 млн на підтримку України.

Нагадаємо, що цьогорічний оборонний бюджет став на $8 млрд більшим, ніж початковий запит адміністрації, що підкреслює фокус Вашингтона на посиленні обороноздатності та підтримці ключових союзників.

Теги: Дональд Трамп Пентагон США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розцінює дії США як спробу заволодіти величезними нафтовими запасами країни
Президент Венесуели відреагував на погрози Трампа
18 грудня, 05:19
Reuters: Трамп не збирається вводити нові антиросійські санкції
Reuters: Трамп не збирається вводити нові антиросійські санкції
17 грудня, 22:13
Журналісти кажуть, що Європа підтримує Київ, зокрема, щоб зберегти власну безпеку
WSJ: Погана мирна угода гірше для союзників України, ніж її відсутність
17 грудня, 09:00
Бойовий досвід сам по собі не впливає на розмір пенсії чи право на достроковий вихід у загальній страховій пенсійній системі
Як США захищають ветеранів: що Україна може запозичити
16 грудня, 17:35
У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною
Чи можливий мир до Різдва? Bild аналізує «вирішальні переговори» в Берліні
15 грудня, 04:40
Фройдінг зазначив, що адміністрація президента Трампа не надала німецьким партнерам жодного попередження про це рішення
The Atlantic: США зупинили поставки певного озброєння для України
2 грудня, 22:19
Україну схиляють до невигідної угоди – AP
Україну схиляють до невигідної угоди – AP
26 листопада, 22:14
Російський диктатор і представник президента США Стів Віткофф
Віткофф радив росіянам, як обдурити Трампа
26 листопада, 10:07
Основні європейські союзники України виступили проти низки пунктів американського проєкту, які могли б поставити Київ у вразливе становище
Європа надіслала США свій варіант мирного плану щодо України – Spiegel
22 листопада, 23:13

Політика

США замовили десятки супутників для відстеження ракет
США замовили десятки супутників для відстеження ракет
Директорка Нацрозвідки США звинуватила Reuters у поширенні пропаганди щодо планів Путіна
Директорка Нацрозвідки США звинуватила Reuters у поширенні пропаганди щодо планів Путіна
Орбан порівняв Каллас із Гітлером через її позицію щодо Росії
Орбан порівняв Каллас із Гітлером через її позицію щодо Росії
WSJ: Кремль просунув Віткоффа на роль головного перемовника Трампа
WSJ: Кремль просунув Віткоффа на роль головного перемовника Трампа
Переговірник Путіна вилетів у Маямі на зустріч з представниками США
Переговірник Путіна вилетів у Маямі на зустріч з представниками США
ЄС відступив в момент критичної фази війни в Україні: пояснення FT
ЄС відступив в момент критичної фази війни в Україні: пояснення FT

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua