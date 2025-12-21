США замовили десятки супутників для відстеження ракет

Головне завдання – виявлення та супроводження сучасних повітряних загроз

США посилюють свою космічну оборону в межах масштабного проєкту з модернізації системи раннього попередження. Як повідомляє Bloomberg, Агентство з розвитку космосу уклало контракт із компанією L3Harris на суму $843 млн для розробки та запуску 18 нових супутників, передає «Главком».

Ці космічні апарати працюватимуть на низькій навколоземній орбіті та стануть ключовим елементом оборонної концепції «Золотий купол», яку ініціював Дональд Трамп. Головне завдання системи –виявлення та супроводження сучасних повітряних загроз, зокрема гіперзвукових ракет, які через свою швидкість та маневреність є надскладними для перехоплення звичайними засобами ППО.

Нове замовлення розширює попередні домовленості, збільшуючи загальну кількість запланованих супутників. Якщо раніше програма вважалася експериментальною, то зараз Пентагон переходить до її повноцінного розгортання. Керівництво L3Harris наголошує, що ефективна протидія гіперзвуковій зброї можлива лише за умови надійного моніторингу з космосу.

Для реалізації цього проєкту компанія вже запустила потужну виробничу лінію у Флориді. Новий комплекс, у створення якого інвестували $100 млн, дозволить забезпечити серійний випуск супутників Tranche 3, що мають стати основою протиракетного щита США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп підписав закон про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає рекордні видатки на рівні $901 млрд. Важливою частиною бюджету є виділення $800 млн на підтримку України.

Нагадаємо, що цьогорічний оборонний бюджет став на $8 млрд більшим, ніж початковий запит адміністрації, що підкреслює фокус Вашингтона на посиленні обороноздатності та підтримці ключових союзників.