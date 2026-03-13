Головна Техно HiTech
Сталеві м'язи та штучний інтелект: Китай показав ідеального робітника майбутнього

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Сталеві м'язи та штучний інтелект: Китай показав ідеального робітника майбутнього
Робот може дуже швидко змінювати інструменти
фото: interestingengineering.com

У Китаї представили робота-гуманоїда, що може замінити кількох роботів 

Китайська робототехніка зробила черговий крок до повної автоматизації заводів. Компанія XGSynBot презентувала спеціалізованого людиноподібного робота-робітника Z1, головною фішкою якого стала феноменальна швидкість адаптації до завдань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Interesting Engineering.

Повідомляється, що робот може працювати на кількох робочих станціях заводу. Він оснащений першою у світі системою швидкої зміни захоплень на кінці своїх кінцівок і має високопродуктивні модулі суглобів.

У компанії зазначають, що нині світовий виробничий сектор стикається з проблемою: хоча на ринку з'являються роботи-гуманоїди, вони часто не витримують реальних умов виробництва і виходять з ладу або ж не можуть виконати весь спектр поставлених завдань.

Цей робот використовує системи, спеціально розроблені для забезпечення його надійності та адаптивності на заводах. Якщо багато роботів-гуманоїдів мають вузьку спеціалізацію і здатні виконувати тільки один тип виробничих процесів, то Z1 може змінювати захвати на кінцівках для виконання різних завдань.

По суті робот може дуже швидко змінювати інструменти, якщо точніше, то всього за шість сек. Він може швидко переключиться із захоплення на зварювальний апарат або вакуумну присоску. Один робот може виконувати завдання, для яких раніше було потрібно кілька спеціалізованих роботів. 

«Главком» писав, роботи зі штучним інтелектом почали збирати BMW. Компанія планує використовувати їх на своєму заводі в Лейпцигу. Спочатку роботи проходитимуть випробування, а потім під час пілотного проєкту їх використовуватимуть для складання високовольтних батарей, а також для допомоги у виробництві інших компонентів для автомобілів.

Теги: Китай робота робототехніка завод

Сталеві м'язи та штучний інтелект: Китай показав ідеального робітника майбутнього
Сталеві м'язи та штучний інтелект: Китай показав ідеального робітника майбутнього
