Експерти назвали найпопулярніші паролі 2020 року

Лідером рейтингу знову залишився шестизначний код «123456»

Названі найпопулярніші паролі 2020 року.

Про це йдеться в дослідженні сервісу розвідки витоків даних DLBI.

Лідером рейтингу знову залишився шестизначний код «123456». Також високі позиції зберегли комбінації з простої послідовності цифр: «12345», «123456789» або «000000».

Крім того, незмінною популярністю користуються паролі «password» і «пароль».

Однак в топі рейтингу є і зміни. Зокрема, з десятки пішли варіації паролів на базі поєднання букв qwerty, а на їх місце прийшли «asdasd» і «asdfghjkl». Також виявилися поширені «я», «любов» і «привіт».

Часто користувачі в 2020 році вигадували паролі, пов'язані з коронавірусом: експерти відзначили зростання числа «Covid-19», «корона», «epidemic», «Covid-19_Access», «pandemic», «coronavirus».

11 лютого хакери опублікували в інтернеті понад три мільярди логінів і паролів користувачів поштових сервісів Gmail і Hotmail, отриманих в результаті збору даних з безлічі витоків.

Зараз користувачів закликали включити двухфакторную аутентифікацію для акаунтів електронної пошти, оперативно поміняти пароль і регулярно змінювати його в подальшому, а також користуватися менеджером паролів для захисту інших акаунтів в інших онлайн-сервісах.