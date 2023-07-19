Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Глава ООН попередив про ризики штучного інтелекту для глобального миру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Глава ООН попередив про ризики штучного інтелекту для глобального миру
Штучний інтелект може вплинути на роботу Ради безпеки
фото ілюстративне

Гутерреш попросив країни-члени Ради безпеки укласти юридично зобов’язуючий пакт про заборону летальних автономних систем зброї до кінця 2026 року

Штучний інтелект може становити загрозу глобальному миру та безпеці. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, закликавши всі країни-члени терміново встановити обмеження, щоб контролювати цю технологію. Про це передає France24.

«Очевидно, що штучний інтелект матиме вплив на кожну сферу нашого життя. Генеративний штучний інтелект має величезний потенціал для добра і зла в масштабах», – сказав Гутерріш.

Генсек додав, що штучний інтелект може мати «дуже серйозні наслідки для глобального миру та безпеки».

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, чия країна зараз головує в Раді безпеки, сказав, що штучний інтелект «вплине на роботу цієї ради. Він може посилити або порушити глобальну стратегічну стабільність». Міністр зазначив, що уряд Сполученого Королівства пізніше 2023 року прийме саміт зі штучного інтелекту.

Гутерреш попросив країни-члени укласти юридично зобов’язуючий пакт про заборону летальних автономних систем зброї до кінця 2026 року. І попередив, що використання штучного інтелекту терористами або урядами з недобрими намірами може спричинити жахливий рівень смерті та руйнувань.

Крім того, неправильна робота нейромережі може спричинити хаос, особливо якщо ця технологія використовується у зв’язку з системами ядерної зброї чи біотехнологіями.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск повідомив, що розробляє штучний інтелект, щоб «зрозуміти справжню природу Всесвіту».

Теги: штучний інтелект Антоніу Гутерріш ООН

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Зеленський, Шевченко, Бандера: штучний інтелект зобразив відомих українців
13 липня, 15:09
Ілон Маск створив нову компанію з розробки штучного інтелекту
Ілон Маск розробляє штучний інтелект, щоб «зрозуміти справжню природу Всесвіту»
13 липня, 10:58
Нейромережа провела свято для наречених
У США штучний інтелект вперше провів весілля
6 липня, 08:19

HiTech

Глава ООН попередив про ризики штучного інтелекту для глобального миру
Глава ООН попередив про ризики штучного інтелекту для глобального миру
Ілон Маск розробляє штучний інтелект, щоб «зрозуміти справжню природу Всесвіту»
Ілон Маск розробляє штучний інтелект, щоб «зрозуміти справжню природу Всесвіту»
Українська військова система Delta готова інтегрувати винищувачі F-16
Українська військова система Delta готова інтегрувати винищувачі F-16
Американські компанії хочуть створити «незалежний інтернет» для військових
Американські компанії хочуть створити «незалежний інтернет» для військових
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про запровадження акцизної е-марки
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про запровадження акцизної е-марки
Франція зробила крок до створення гіперзвукової зброї
Франція зробила крок до створення гіперзвукової зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
43K
Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви
38K
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило
33K
Після Перемоги маємо готуватись до наступної війни
32K
Чи буде Росія топити військовий флот Туреччини?
31K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії

Новини

В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту