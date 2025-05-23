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Кабмін звільнив членів ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кабмін звільнив членів ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор
25 березня уряд ухвалив постанову про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
фото з відкритих джерел

Правонаступником комісії стало державне агентство «ПлейСіті»

Кабінет міністрів звільнив чотирьох членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яка з 1 квітня остаточно припинила роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Так, з посади члена комісії було звільнено Олексія Ботезата, Олену Водолажко, Христину Дутку і Анну Сдобнову.

Нагадаємо, Кабінет міністрів утворив державне агентство «ПлейСіті», яке буде реалізовувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей. Також уряд під час засідання ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ.

Правонаступником майна, прав та обов’язків комісії визначено державне агентство «ПлейСіті». Як зазначає Міністерство цифрової трансформації, новий регулятор працюватиме під координацією відомства та контролюватиме ринок азартних ігор і лотерей.

Серед пріоритетних завдань «ПлейСіті»:

  • цифровізувати процес видачі ліцензій, щоб створити єдині прозорі правила для всіх гравців ринку;
  • впровадити інструменти контролю за ринком та боротьби з нелегальними казино;
  • стимулювати податкові надходження з легального ринку казино та лотерей – держава може отримувати до 10 млрд грн податків щороку, які
  • спрямовуватимуть на потреби Сил оборони;
  • боротися з казино з російським слідом.

Як відомо, у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожих на наркотичні.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

До слова, Кабінет міністрів призначив Геннадія Новікова головою «ПлейСіті».

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Теги: кадрові зміни азартні ігри звільнення

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