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Блукав горами 10 днів: на Закарпатті загубився 26-річний турист

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Блукав горами 10 днів: на Закарпатті загубився 26-річний турист
Останні чотири дні блукань чоловік провів без їжі
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Турист з Миколаївщини заявив, що вийшов у похід ще 5 жовтня з селища на Івано-Франківщині

У Закарпатській області рятувальники знайшли в горах туриста, який блукав Карпатами десять днів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Ввечері 15 жовтня до Служби порятунку зателефонував чоловік та попросив про допомогу. 26-річний хлопець із Миколаївської області стверджував, що вийшов у похід ще 5 жовтня з селища Ворохта у Івано-Франківській області та заблукав. Останні чотири дні він провів у горах узагалі без їжі.

26-річний хлопець із Миколаївської області стверджував, що вийшов у похід ще 5 жовтня з селища Ворохта у Івано-Франківській області та заблукав
26-річний хлопець із Миколаївської області стверджував, що вийшов у похід ще 5 жовтня з селища Ворохта у Івано-Франківській області та заблукав
фото: dsns.gov.ua/ДСНС
Останні чотири дні чоловік провів у горах без їжі
Останні чотири дні чоловік провів у горах без їжі
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Туриста знайшли в урочищі Болотин Грунь Рахівського району у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Врешті-решт постраждалого госпіталізували до Рахівської районної лікарні.

Нагадаємо, деякі українські чоловіки, аби уникнути мобілізації, тікають за межі України. Оскільки більшості чоловікам призовного віку виїзд за кордон під час воєнного стану заборонений, вони вдаються до різноманітних заходів – зокрема перепливають річки чи симулюють хвороби.

Як повідомлялося, найбільша кількість скерованих до суду обвинувальних актів щодо учасників угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, від початку 2024 року зафіксована в Одеській області

До слова, за час дії воєнного стану в Україні правоохоронці викрили понад 600 організованих злочинних груп, які допомагали чоловікам мобілізаційного віку покинути країну та виїхати за кордон.

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Теги: Івано-Франківщина Миколаївщина туризм ДСНС

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