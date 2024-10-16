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Росіяни модернізували «Шахеди»: чим тепер відрізняються іранські «мопеди»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни модернізували «Шахеди»: чим тепер відрізняються іранські «мопеди»
Росіяни покращили БпЛА
фото з відкритих джерел

Іранські БпЛА стали більш точними та швидше літають

Російська армія провела модернізацію дронів типу «Шахед». Тепер вони літають швидше та атакують ціль більш точно. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті згадуються слова військовослужбовця, який служить у мобільному підрозділі протиповітряної оборони ЗСУ. Він зазначив, що раніше російські безпілотники «Шахед» були повільними, погано маневреними та могли літати лише на малих висотах. Проте з часом російські військові вдосконалили дрони, що дозволило їм літати швидше і на більшій висоті.

Водночас військовий підкреслив, що українські мобільні вогневі групи також модернізували своє обладнання та тактику, завдяки чому ефективно знищують ворожі ударні безпілотники​.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сили оборони знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX

До слова, на території Румунії, навпроти українського Ізмаїла, знову було виявлено уламки ударного безпілотника типу «Шахед».

Нагадаємо, Сили оборони 9 жовтня атакували базу зберігання «Шахедів» поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї.

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Теги: ISW армія військові SpaceX ЗСУ росія

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