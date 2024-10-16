Росіяни модернізували «Шахеди»: чим тепер відрізняються іранські «мопеди»
Іранські БпЛА стали більш точними та швидше літають
Російська армія провела модернізацію дронів типу «Шахед». Тепер вони літають швидше та атакують ціль більш точно. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті згадуються слова військовослужбовця, який служить у мобільному підрозділі протиповітряної оборони ЗСУ. Він зазначив, що раніше російські безпілотники «Шахед» були повільними, погано маневреними та могли літати лише на малих висотах. Проте з часом російські військові вдосконалили дрони, що дозволило їм літати швидше і на більшій висоті.
Водночас військовий підкреслив, що українські мобільні вогневі групи також модернізували своє обладнання та тактику, завдяки чому ефективно знищують ворожі ударні безпілотники.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сили оборони знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX.
До слова, на території Румунії, навпроти українського Ізмаїла, знову було виявлено уламки ударного безпілотника типу «Шахед».
Нагадаємо, Сили оборони 9 жовтня атакували базу зберігання «Шахедів» поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї.
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