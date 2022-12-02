Мавпа силою думки друкує текст: Ілон Маск опублікував цікаве відео

Більшу частину необхідних для отримання дозволу документів уже подано в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США

Ілон Маск показав, як мавпа з вживленим у мозок чіпом Neuralink (компанія належить бізнесменові – «Главком») силою думки надрукувала на комп'ютері прохання дати їй ласощі. Про це пише MEL.

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«Ми думаємо, що, можливо, приблизно через пів року ми зможемо вживити перший [такий чіп] людині», – зазначив бізнесмен під час пресконференції.

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Маск запевнив, що компанія «діятиме акуратно». Потрібні необхідні заходи вже вживали при вживленні чіпа тваринам під час попередніх досліджень, додав бізнесмен.

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Маск зазначив, що більшу частину необхідних для отримання дозволу документів уже подано в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США. Компанію Neuralink Ілон Маск створив понад п'ять років тому. Основним завданням стартапу стало об'єднання знань провідних вчених і технологій в області нейрофізіології, в тому числі за допомогою мікрочіпування і робототехніки.

У лютому 2021 року Neuralink провела дослідження чіпа на мавпах. Вчені вивчили і розшифрували зв'язок нейронної активності з певними діями і спромоглися відтворити зворотний зв'язок від вживленого в мозку тваринного мікрочіпа, а мавпу таким чином навчили рухати курсором на екрані без допомоги джойстика. Проведення випробувань на тваринах викликало обурення серед зооактивістів, а в компанії визнали, що мавпа в процесі тестування загинула.

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