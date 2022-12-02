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Мавпа силою думки друкує текст: Ілон Маск опублікував цікаве відео

Юрій Лящук
glavcom.ua
Мавпа силою думки друкує текст: Ілон Маск опублікував цікаве відео
Маск запевнив, що компанія «діятиме акуратно»
фото: скріншот з відео

Більшу частину необхідних для отримання дозволу документів уже подано в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США

Ілон Маск показав, як мавпа з вживленим у мозок чіпом Neuralink (компанія належить бізнесменові – «Главком») силою думки надрукувала на комп'ютері прохання дати їй ласощі. Про це пише MEL.

«Ми думаємо, що, можливо, приблизно через пів року ми зможемо вживити перший [такий чіп] людині», – зазначив бізнесмен під час пресконференції.

Маск запевнив, що компанія «діятиме акуратно». Потрібні необхідні заходи вже вживали при вживленні чіпа тваринам під час попередніх досліджень, додав бізнесмен.

Маск зазначив, що більшу частину необхідних для отримання дозволу документів уже подано в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США. Компанію Neuralink Ілон Маск створив понад п'ять років тому. Основним завданням стартапу стало об'єднання знань провідних вчених і технологій в області нейрофізіології, в тому числі за допомогою мікрочіпування і робототехніки.

У лютому 2021 року Neuralink провела дослідження чіпа на мавпах. Вчені вивчили і розшифрували зв'язок нейронної активності з певними діями і спромоглися відтворити зворотний зв'язок від вживленого в мозку тваринного мікрочіпа, а мавпу таким чином навчили рухати курсором на екрані без допомоги джойстика. Проведення випробувань на тваринах викликало обурення серед зооактивістів, а в компанії визнали, що мавпа в процесі тестування загинула.

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Теги: технології Ілон Маск

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