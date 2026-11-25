Уряд Німеччини заявив про зацікавленість інвесторів із п'яти європейських країн у придбанні контрольної частки європейського бізнесу TikTok. Потенційні покупці готові вкласти в угоду до €25 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Скільки акцій TikTok хочуть придбати європейці

Про інтерес потенційних покупців 20 листопада розповів міністр культури та медіа Німеччини Вольфрам Ваймер. За його словами, німецький уряд уже провів переговори з низкою інвесторів. Вони представляють п'ять європейських країн, однак їхніх назв посадовець не розкрив.

Ваймер заявив, що йдеться про загальноєвропейську ініціативу, учасники якої здатні залучити приблизно €25 млрд. Німецький міністр вважає, що TikTok має погодитися продати від 75% до 80% акцій свого європейського бізнесу.

«Ми вже провели переговори з багатьма інвесторами. Це загальноєвропейська ініціатива, і ми вважаємо, що вони здатні інвестувати в такий бізнес близько €25 млрд», – сказав Ваймер.

Остаточних домовленостей про продаж наразі немає. TikTok не оголошував про намір відчужити європейський підрозділ.

Чому Німеччина та Австрія хочуть змінити власника TikTok

Ініціативу щодо європеїзації платформи 18 листопада представили Німеччина та Австрія. Спільну заяву оприлюднили Вольфрам Ваймер та державний секретар Австрії з питань цифровізації Александер Прьолль.

Головна мета пропозиції – передати під європейський контроль не лише власність на бізнес, а й дані користувачів, алгоритми та ключову технологічну інфраструктуру. Уряди двох країн побоюються, що китайська материнська компанія ByteDance та потенційний доступ китайської влади до інформації про європейців становлять загрозу цифровому суверенітету Європи.

За оцінкою німецької та австрійської сторін, TikTok має близько 200 млн користувачів щомісяця в Європі. Приблизно третина населення Німеччини та Австрії користується застосунком.

У спільній заяві посадовці закликали інші європейські держави приєднатися до ініціативи. Вони також наголосили на впливі платформи на формування громадської думки та демократичні процеси.

TikTok відкинув пропозицію. Представник компанії назвав ініціативу нісенітницею та заявив, що платформа вже працює відповідно до європейського законодавства, зокрема Закону про цифрові послуги (DSA) і Загального регламенту захисту даних (GDPR).

Європа хоче повторити американський сценарій

Вольфрам Ваймер порівняв пропозицію з угодою щодо американського підрозділу TikTok. У січні 2026 року в США створили спільне підприємство TikTok USDS Joint Venture, контрольний пакет якого перейшов до американських та міжнародних інвесторів.

Серед основних учасників угоди – американська технологічна компанія Oracle, інвестиційна компанія Silver Lake та фонд MGX з Об'єднаних Арабських Еміратів. Кожен із трьох інвесторів отримав по 15%. Китайська ByteDance зберегла 19,9% акцій нового підприємства. Загалом інвестори отримали 80,1%.

Американська угода стала результатом тривалого протистояння між Вашингтоном і ByteDance. Президент США Дональд Трамп погрожував заборонити TikTok на американському ринку, якщо китайська компанія не відокремить місцевий бізнес від материнської структури з міркувань національної безпеки.

Ваймер вважає, що аналогічну модель можна застосувати і в Європі. Водночас європейська ініціатива поки перебуває на початковому етапі й не має узгодженого механізму реалізації.

Цікаво, що серед потенційних учасників європейської угоди Politico згадало медіаконцерн Axel Springer, якому належить саме видання. Представник компанії заявив журналістам, що вона відкрита до участі в такій угоді. Сам концерн на момент публікації не надав додаткових коментарів щодо зацікавленості в купівлі.

Які претензії Європа має до TikTok

Прагнення європейських урядів посилити контроль над платформою виникло на тлі кількох розслідувань і санкцій.

Вибори в Румунії. 17 грудня 2024 року Європейська комісія розпочала офіційне провадження щодо TikTok через підозри в недостатньому управлінні ризиками для виборчих процесів. Перевірка стосувалася, зокрема, алгоритмів рекомендацій, скоординованих маніпуляцій та політичної реклами під час президентських виборів у Румунії.

Передавання даних до Китаю. У травні 2025 року ірландська Комісія із захисту даних оштрафувала TikTok на €530 млн. Регулятор встановив порушення GDPR під час передавання персональних даних європейських користувачів до Китаю та недостатнє інформування про таку обробку.

Залежний дизайн застосунку. 6 лютого 2026 року Єврокомісія оприлюднила попередні висновки про порушення TikTok Закону про цифрові послуги через дизайн платформи. Йшлося про нескінченне прокручування стрічки, автоматичне відтворення відео, сповіщення та персоналізовані рекомендації, які можуть сприяти формуванню залежності.

Алгоритми рекомендацій. 6 листопада 2026 року Єврокомісія оприлюднила ще одні попередні висновки. Регулятор вважає, що стрічка «Для вас» може затягувати користувачів у нескінченний перегляд однотипного контенту, зокрема відео про самотність, психологічні проблеми та зовнішність. Комісія вимагає змінити принципи роботи рекомендацій, зокрема зменшити роль часу перегляду у визначенні наступних відео.

Європейська комісія наголошує, що попередні висновки щодо алгоритмів ще не є остаточним рішенням. TikTok має право ознайомитися з матеріалами розслідування та надати свої заперечення.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що ЄС звинуватив TikTok у створенні залежного дизайну, який загрожує психіці підлітків. Європейська комісія вважає, що механізми платформи можуть негативно впливати на психічне здоров'я неповнолітніх.