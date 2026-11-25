Американська технологічна компанія Nvidia, за даними галузевих джерел, скоротить постачання графічних процесорів для виробників ігрових відеокарт ще на 20–30%. Це може посилити дефіцит відеокарт серії GeForce RTX 50 та спричинити їх подорожчання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TweakTown.

За інформацією китайського галузевого форуму Board Channels, скорочення постачань заплановано на четвертий фінансовий квартал Nvidia, який триватиме з листопада 2026 року до кінця січня 2027 року.

На тлі нестачі відеокарт нового покоління китайським дистриб'юторам уже рекомендують закуповувати моделі попередніх поколінь – GeForce RTX 3060 та RTX 3050.

Дефіцит також позначається на вартості продукції. Зокрема, китайський виробник Colorful підвищив відпускні ціни для дистриб'юторів на окремі моделі відеокарт:

GeForce RTX 5090 D V2 – до 3300 юанів ($491) додатково;

GeForce RTX 5080 – до 2800 юанів ($417) додатково.

Це вже друге повідомлення про масштабне скорочення постачань ігрових графічних процесорів Nvidia протягом 2026 року. Раніше галузеві джерела повідомляли про зменшення обсягів постачання відеокарт серії RTX 50 на 30–40% у першому півріччі порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Одним із чинників дефіциту є переорієнтація виробників пам'яті на забезпечення потреб індустрії штучного інтелекту.

Наразі невідомо, яких саме моделей відеокарт торкнеться нове скорочення та чи поширюватиметься воно на ринки за межами Китаю. Nvidia офіційно інформацію не коментувала.

Нагадаємо, за інформацією The Wall Street Journal, ринок штучного інтелекту опинився в небезпечній залежності від Nvidia. Виробник чипів активно фінансує власних клієнтів, що, на думку аналітиків, здатне штучно стимулювати попит на його продукцію.

Раніше повідомлялося, що китайські технологічні компанії втратили $1,7 трлн ринкової вартості. Серед причин – висока вартість розробки штучного інтелекту, дефіцит обчислювальних потужностей та обмеження доступу до передових американських процесорів.