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МЗС почало використовувати інструменти штучного інтелекту у своїй роботі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МЗС почало використовувати інструменти штучного інтелекту у своїй роботі
фото ілюстративне

У МЗС використовують штучний інтелект, зокрема, для аналізу великих масивів даних

Українські дипломати почали використовувати інструменти штучного інтелекту у своїй роботі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні на хакатоні Equallity Hackaton. 

«2023 рік безперечно став роком масового поширення штучного інтелекту та заснованих на ньому програмних рішень. Саме словосполучення Штучний інтелект (скорочено ШІ) стало модним, і без нього не обхрдиться жодна презентація чи проект. Технології ШІ запрацювали цього року і на службі української дипломатії», – заявив міністр.

За словами Кулеби, в МЗС використовують штучний інтелект, зокрема, для аналізу великих масивів даних, розробки комунікаційних стратегій і матеріалів, аналітики, пошукових запитів та оптимізації робочого часу.

«Модність теми ШІ – це нормальне явище, кожна нова технологія викликає підвищений ентузіазм та також підвищенні страхи. Очевидно, що ця технологія вже змінює цілу низку сфер життя, а також створює нові виклики», – заявив очільник МЗС.

Раніше понад вісім тисяч письменників поскаржилися на штучний інтелект.

Також повідомлялося, що штучний інтелект може становити загрозу глобальному миру та безпеці.

Теги: МЗС Дмитро Кулеба штучний інтелект

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