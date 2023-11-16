МЗС почало використовувати інструменти штучного інтелекту у своїй роботі
У МЗС використовують штучний інтелект, зокрема, для аналізу великих масивів даних
Українські дипломати почали використовувати інструменти штучного інтелекту у своїй роботі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні на хакатоні Equallity Hackaton.
«2023 рік безперечно став роком масового поширення штучного інтелекту та заснованих на ньому програмних рішень. Саме словосполучення Штучний інтелект (скорочено ШІ) стало модним, і без нього не обхрдиться жодна презентація чи проект. Технології ШІ запрацювали цього року і на службі української дипломатії», – заявив міністр.
За словами Кулеби, в МЗС використовують штучний інтелект, зокрема, для аналізу великих масивів даних, розробки комунікаційних стратегій і матеріалів, аналітики, пошукових запитів та оптимізації робочого часу.
«Модність теми ШІ – це нормальне явище, кожна нова технологія викликає підвищений ентузіазм та також підвищенні страхи. Очевидно, що ця технологія вже змінює цілу низку сфер життя, а також створює нові виклики», – заявив очільник МЗС.
Раніше понад вісім тисяч письменників поскаржилися на штучний інтелект.
Також повідомлялося, що штучний інтелект може становити загрозу глобальному миру та безпеці.
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