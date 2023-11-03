Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ООН використовує штучний інтелект, щоб вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ООН використовує штучний інтелект, щоб вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт
Перевірка теорій на віртуальному суспільстві дозволить прогнозувати реальні реакції палестинців та ізраїльтян на різні зміни
фото з відкритих джерел

Розробники створили віртуальну копію 15 млн людей, які проживають в Ізраїлі та на палестинських територіях

Організація об'єднаних націй найняла технологічну компанію CulturePulse для створення моделі штучного інтелекту, який допоможе знайти вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Про це пише Wired.

За словами співзасновників CulturePulse Лерона Шульца та Джастіна Лейна, завдання ШІ полягає не у вирішенні кризи, а у виявленні можливих шляхів до її завершення. У цьому їм допоможуть цифрові двійники.

Розробники створили модель, яка є віртуальною копією 15 млн людей, які проживають в Ізраїлі та на палестинських територіях. У кожної копії є індивідуальні характеристики, включно з психологічними особливостями, моральними цінностями і фінансовим станом.

Перевірка теорій на віртуальному суспільстві дозволить прогнозувати реальні реакції палестинців та ізраїльтян на різні зміни у політиці, економіці тощо.

Розробники стверджують, що прогнози моделі CulturePulse мають точність понад 95%.

ООН та CulturePulse підписали контракт для пошуку рішень щодо конфлікту Ізраїлю та Палестини ще в серпні. У жовтні, коли конфлікт загострився, Шульц та Лейн перебували в Ізраїлі та збирали інформацію для моделі ШІ.

Шульц і Лейн не беруться запевняти, що ШІ самостійно вирішить кризу між ізраїльтянами та палестинцями, пояснюючи, що їхня робота – лише додатковий інструмент у вирішенні складної, багаторічної проблеми.

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй створила консультативну раду для проведення аналізу та розробки рекомендацій щодо міжнародного управління штучним інтелектом. До неї, зокрема, увійшла представниця країни-агресора.

До слова, американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск вважає, що штучний інтелект, запрограмований руками еко-активістів, може спричинити вимирання людства.

Теги: ООН штучний інтелект робота конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пентагон стурбований одночасною військовою допомогою Україні та Ізраїлю – ЗМІ
Пентагон стурбований одночасною військовою допомогою Україні та Ізраїлю – ЗМІ
11 жовтня, 22:20
Бойовики ХАМАСу зайшли на територію Ізраїлю
Як ХАМАС прорвав кордон із Ізраїлем: з’явилися відео
7 жовтня, 15:40
Генсек ООН розкритикував відповідь Ізраїлю на атаку ХАМАС
Генсек ООН розкритикував відповідь Ізраїлю на атаку ХАМАС
10 жовтня, 09:12
Поліція Капітолію США працює над розчищенням натовпу
До Конгресу США увірвалися пропалестинські протестувальники
18 жовтня, 23:28
Цей день відзначають не тільки люди, що працюють за вказаними напрямками діяльності, але й багато автомобілістів-любителів
День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі
29 жовтня, 08:01
З понад мільйона українців, які виїхали до Німеччини, працездатними є 52%
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
Вчора, 08:31
Справжній Путін приймав цьогорічний щорічний парад до Дня Перемоги на Красній площі 9 травня
Скільки у Путіна двійників? Японці провели дослідження
25 жовтня, 15:52
США бачить підвищені загрози для своїх військ по всьому регіону, зааявив Салліван
США заявили про підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході
29 жовтня, 20:59
Центробанк ЄС стурбований ситуацією у Секторі Гази та Ізраїлі
«Небезпечна ситуація». Центробанк ЄС заговорив вплив війни в Ізраїлі на економіку
Вчора, 17:31

Соціум

ООН використовує штучний інтелект, щоб вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт
ООН використовує штучний інтелект, щоб вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт
У Фінляндії затримано жінку, яка незаконно возила до РФ компоненти для боєприпасів
У Фінляндії затримано жінку, яка незаконно возила до РФ компоненти для боєприпасів
Росія заявила про нову атаку на Курську АЕС
Росія заявила про нову атаку на Курську АЕС
Японія закликала громадян обов'язково їсти один продукт
Японія закликала громадян обов'язково їсти один продукт
Жінки-біженки з України створили нову організацію у Молдові
Жінки-біженки з України створили нову організацію у Молдові
Маск заявив, що штучний інтелект призведе до вимирання людства
Маск заявив, що штучний інтелект призведе до вимирання людства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
16K
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України
13K
Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація
12K
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
11K
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
11K
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України

Новини

3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Вчора, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Вчора, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту