ООН використовує штучний інтелект, щоб вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт

Перевірка теорій на віртуальному суспільстві дозволить прогнозувати реальні реакції палестинців та ізраїльтян на різні зміни

Розробники створили віртуальну копію 15 млн людей, які проживають в Ізраїлі та на палестинських територіях

Організація об'єднаних націй найняла технологічну компанію CulturePulse для створення моделі штучного інтелекту, який допоможе знайти вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Про це пише Wired.

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За словами співзасновників CulturePulse Лерона Шульца та Джастіна Лейна, завдання ШІ полягає не у вирішенні кризи, а у виявленні можливих шляхів до її завершення. У цьому їм допоможуть цифрові двійники.

Розробники створили модель, яка є віртуальною копією 15 млн людей, які проживають в Ізраїлі та на палестинських територіях. У кожної копії є індивідуальні характеристики, включно з психологічними особливостями, моральними цінностями і фінансовим станом.

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Перевірка теорій на віртуальному суспільстві дозволить прогнозувати реальні реакції палестинців та ізраїльтян на різні зміни у політиці, економіці тощо.

Розробники стверджують, що прогнози моделі CulturePulse мають точність понад 95%.

ООН та CulturePulse підписали контракт для пошуку рішень щодо конфлікту Ізраїлю та Палестини ще в серпні. У жовтні, коли конфлікт загострився, Шульц та Лейн перебували в Ізраїлі та збирали інформацію для моделі ШІ.

Шульц і Лейн не беруться запевняти, що ШІ самостійно вирішить кризу між ізраїльтянами та палестинцями, пояснюючи, що їхня робота – лише додатковий інструмент у вирішенні складної, багаторічної проблеми.

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Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй створила консультативну раду для проведення аналізу та розробки рекомендацій щодо міжнародного управління штучним інтелектом. До неї, зокрема, увійшла представниця країни-агресора.

До слова, американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск вважає, що штучний інтелект, запрограмований руками еко-активістів, може спричинити вимирання людства.