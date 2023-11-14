Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Штучний інтелект може ставить під загрозу вибори у Британії – Reuters

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Штучний інтелект може ставить під загрозу вибори у Британії – Reuters
У Центрі кібербезпеки заявили, що штучний інтелект спрощує поширення дезінформації
фото ілюстративне

Британія побоюється, що Китай стане домінувати в кіберпросторі

Технологія штучного інтелекту, що швидко розвивається, ставить під загрозу проведення виборів до британського парламенту, які мають відбутися наприкінці 2024 – на початку 2025 року. Про це пише Reuters із посиланням на звіт британського Національного центру кібербезпеки.

Там попередили, що штучний інтелект спрощує поширення дезінформації, зокрема, завдяки підробленим відео та «гіперреалістичним ботам».

Видання пише, що «старомодний» метод голосування в Британії «за допомогою олівця й ручки» ускладнює хакерам завдання зірвати його. Утім, стверджують у звіті Національного центру кібербезпеки, розвиток ШІ полегшить поширення дезінформації під час виборчої кампанії.

Також у документі наголосили на тому, що «ворожі країни та їхні проксі» посилюють кібератаки проти Великої Британії, і їх стає складніше відстежувати.

Зокрема, минулого року британські кіберфахівці спостерігали «появу нового класу кіберсупротивників», які прихильно ставились до вторгнення росії в Україну й мали ідеологічну, а не фінансову мотивацію, йдеться у звіті.

Крім того, посилення Китаю як технологічної наддержави там назвали «визначальним викликом для безпеки Великої Британії».

«Ми ризикуємо, що Китай стане домінувати в кіберпросторі, якщо наші зусилля з підвищення стійкості до кіберзагроз та розвитку наших можливостей не витримуватимуть потрібного темпу», – стверджують фахівці у документі.

Раніеш понад вісім тисяч письменників поскаржилися на штучний інтелект.

Також повідомлялося, що штучний інтелект може становити загрозу глобальному миру та безпеці.

Теги: вибори Велика Британія штучний інтелект

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перевірка теорій на віртуальному суспільстві дозволить прогнозувати реальні реакції палестинців та ізраїльтян на різні зміни
ООН використовує штучний інтелект, щоб вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт
3 листопада, 01:45
Маск заявив, що його коментарі породжені страхом через екологічний рух
Маск заявив, що штучний інтелект призведе до вимирання людства
2 листопада, 11:25
Штучний інтелект вважає, що 71-річний російський президент Володимир Путін не буде здоровим і щасливим, якщо доживе до 2030 року
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
27 жовтня, 21:33

HiTech

Штучний інтелект може ставить під загрозу вибори у Британії – Reuters
Штучний інтелект може ставить під загрозу вибори у Британії – Reuters
WhatsApp анонсував нову функцію для великих груп
WhatsApp анонсував нову функцію для великих груп
Японія вирішила шпигувати за однією країною з космосу
Японія вирішила шпигувати за однією країною з космосу
Маск анонсував масштабне оновлення алгоритмів рекомендацій у Twitter
Маск анонсував масштабне оновлення алгоритмів рекомендацій у Twitter
Норвегія відкрила перший космодром у континентальній Європі: подробиці
Норвегія відкрила перший космодром у континентальній Європі: подробиці
Харківський підприємець Вадим Слюсарєв інвестує у потужний американський VR-стартап
Харківський підприємець Вадим Слюсарєв інвестує у потужний американський VR-стартап

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Навчання пілотів на F-16: Ігнат зробив сумну заяву
19K
Фаріон зібралася писати заяву в СБУ через студента із Криму
9444
Ізраїлю терміново потрібні представники однієї професії
9193
Звідки взялася «третя платіжка» за газ? Що повинен знати споживач
5767
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5602
Закарпатський військкомат пояснив, навіщо затримав водія автобуса з дітьми

Новини

Британська адвокатка: Приватбанк не надав доказів привласнення будь-яких коштів Боголюбовим
Сьогодні, 17:10
Понад пів сотні ворожих атак на Донбасі: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:13
Дощі та холодний вітер: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:10
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Вчора, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту