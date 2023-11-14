Штучний інтелект може ставить під загрозу вибори у Британії – Reuters

У Центрі кібербезпеки заявили, що штучний інтелект спрощує поширення дезінформації

Британія побоюється, що Китай стане домінувати в кіберпросторі

Технологія штучного інтелекту, що швидко розвивається, ставить під загрозу проведення виборів до британського парламенту, які мають відбутися наприкінці 2024 – на початку 2025 року. Про це пише Reuters із посиланням на звіт британського Національного центру кібербезпеки.

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Там попередили, що штучний інтелект спрощує поширення дезінформації, зокрема, завдяки підробленим відео та «гіперреалістичним ботам».

Видання пише, що «старомодний» метод голосування в Британії «за допомогою олівця й ручки» ускладнює хакерам завдання зірвати його. Утім, стверджують у звіті Національного центру кібербезпеки, розвиток ШІ полегшить поширення дезінформації під час виборчої кампанії.

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Також у документі наголосили на тому, що «ворожі країни та їхні проксі» посилюють кібератаки проти Великої Британії, і їх стає складніше відстежувати.

Зокрема, минулого року британські кіберфахівці спостерігали «появу нового класу кіберсупротивників», які прихильно ставились до вторгнення росії в Україну й мали ідеологічну, а не фінансову мотивацію, йдеться у звіті.

Крім того, посилення Китаю як технологічної наддержави там назвали «визначальним викликом для безпеки Великої Британії».

«Ми ризикуємо, що Китай стане домінувати в кіберпросторі, якщо наші зусилля з підвищення стійкості до кіберзагроз та розвитку наших можливостей не витримуватимуть потрібного темпу», – стверджують фахівці у документі.

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Раніеш понад вісім тисяч письменників поскаржилися на штучний інтелект.

Також повідомлялося, що штучний інтелект може становити загрозу глобальному миру та безпеці.