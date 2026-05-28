«Нейромережі доять корів». Лукашенко розповів про білоруський підхід до штучного інтелекту

Лариса Голуб
Білоруський диктатор каже, що нейромережі вже масово інтегровані у сільське господарство та промисловість
Лукашенко заявив, що Білорусь розробляє штучний інтелект із 1960-х років
 

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у Казахстані під час Євразійського економічного форуму відзначився черговою абсурдною заявою, запевнивши, що в його країні займаються технологіями штучного інтелекту вже понад 60 років. Очільник білоруського режиму також заявив, що країна не збирається копіювати західні чи будь-які інші закордонні правила гри в цифровій сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські медіа.

За словами Олександра Лукашенка, розробка штучного інтелекту у Білорусі розпочалася задовго до нинішнього всесвітнього технологічного «хайпу». Наразі ж, як стверджує диктатор, нейромережі в країні вже масово інтегровані у сільське господарство та промисловість.

Лукашенко розповів про «масштабні успіхи» білоруських розробників у цивільних сферах:

  • Роботизація колгоспів: Штучний інтелект у Білорусі вже нібито самостійно доїть корів на фермах.
  • Важка промисловість: Технології нейромереж активно впроваджують у керування кар'єрними самоскидами «БелАЗ» та тракторами.
  • Медицина: Сучасні алгоритми допомагають білоруським лікарям у діагностиці та лікуванні.

Також очільник білоруського режиму підкреслив, що країна не збирається копіювати західні чи будь-які інші закордонні правила гри в цифровій сфері. Замість цього Білорусь розвиває власні ресурси.

«По-перше, для нас штучний інтелект – не самоціль, не данина моді і не привід у гонитві за хайпом відмовлятися від напрацьованих десятиліттями практик. Якраз переконаний, що цей штучний інтелект не на порожньому місці створений, він випливає з тих практик, що вже створені. Це насамперед прикладний інструмент, який має реально працювати на благо людей і виробництва, підвищуючи ефективність економіки та якість життя громадян. По-друге, ми давно обрали власний шлях у цифровому розвитку і йдемо ним», – заявив Олександр Лукашенко.

Лукашенко також поскаржився на серйозну кризу на ринку праці та гостру нестачу робочих рук у селах.

«Скоро доведеться возити доярок із міст», – побідкався білоруський диктатор.

«Главком» писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує вступати у війну проти України, якщо проти його країни не буде здійснено агресії. Окрім цього, Лукашенко заявив про готовність до переговорів із Зеленським, зокрема допустив зустріч в Україні.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що дані розвідки щодо ймовірного наступу противника з території Білорусі є цілком реальними.

