Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Лукашенко готує наземну операцію проти України? Центр протидії дезінформації вніс ясність

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Лукашенко готує наземну операцію проти України? Центр протидії дезінформації вніс ясність
Олександр Лукашенко провів нараду з питань оснащення білоруської армії
фото: Reuters

Коваленко: Наразі багато маніпуляцій

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не віддавав жодних розпоряджень щодо підготовки наземної операції проти України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Лукашенко не готує ніяку наземну операцію. Такої заяви не було, також в Білорусі немає сил, здатних проводити зараз наземну операцію. Все, що робить Білорусь зараз – імітує якусь бурхливу діяльність, включно з інформаційними хвилями», – йдеться у повідомленні.

Коваленко наголосив: «По факту, будь-які агресивні дії автоматично стануть помилкою, яка призведе до поганих наслідків для самої білорусі. Україна стежить за ситуацією, наші сили готові до будь-якого розвитку подій. Наразі багато маніпуляцій».

Нагадаємо, 11 травня Олександр Лукашенко провів нараду з питань оснащення білоруської армії, на якій заявив про підготовку нової державної програми озброєння на 2026-2030 роки. Він наголосив, що без сучасних технологій вирішити завдання оборони неможливо, проте Білорусь має зосередитися на специфічній зброї, що відповідає її ландшафту.

Лукашенко зазначив, що територія Білорусі – «це не пустеля і не українські степи», тому країні потрібна зброя, пристосована до місцевих умов. Також він закликав не «кидатися на всі види озброєнь», а обирати ті, якими офіцери вже вміють користуватися.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Схоже, США розпочинають гру
Великий обмін семи країн із підтекстом: навіщо США і Росії ця угода і де тут Україна
29 квiтня, 09:17
На очах у Лукашенка білоруський чиновник почав їсти корм для форелі
Курйоз на зустрічі з Лукашенком: співробітник білоруського підприємства почав їсти корм для риб (відео)
15 квiтня, 15:52
Олександр Лукашенко почав лякати, що до Білорусі у разі агресії доєднається Росія
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
20 квiтня, 10:19
Транзакції, зняття готівки та онлайн-оплати стали недоступними у десятках країн Європи
Картки двох білоруських банків перестали працювати в ЄС
21 квiтня, 22:36
Сили оборони атаковували нафтоперекачувальну станцію у Нижньогородській області
Дрони уразили Новокуйбишевський НПЗ та нафтоперекачувальну станцію «Горький»
23 квiтня, 07:52
Спецпосланець США Джон Коул допустив послаблення санкцій проти Білорусі
США поставили умову для послаблення санкцій проти Білорусі
29 квiтня, 11:56
Євген Сморигін розповів, як йому вдалося скласти іспит з української мови на відмінно
Актор «Дизель шоу» вразив результатами іспиту з української мови
30 квiтня, 10:57
Путін у розмові з Трампом запропонував перемир’я на 9 травня
Центр протидії дезінформації пояснив, чому Путін запропонував перемир'я на 9 травня
30 квiтня, 06:52
Українська сторона вже попередила фактичне керівництво Білорусі через відповідні канали про готовність захищати свої території
Прикордонники попереджають про загрозу провокацій з боку Білорусі
3 травня, 15:03

Суспільство

Лукашенко готує наземну операцію проти України? Центр протидії дезінформації вніс ясність
Лукашенко готує наземну операцію проти України? Центр протидії дезінформації вніс ясність
Синод Православної церкви України позбавив сану священників-самозванців: подробиці
Синод Православної церкви України позбавив сану священників-самозванців: подробиці
Синоптики попереджають про сильні дощі та грози у деяких областях 12 травня
Синоптики попереджають про сильні дощі та грози у деяких областях 12 травня
Мер Івано-Франківська попередив про загрозу обстрілів
Мер Івано-Франківська попередив про загрозу обстрілів
ПЦУ ухвалила історичне рішення: канонізовано творця архітектурного символу Чернівців (фото)
ПЦУ ухвалила історичне рішення: канонізовано творця архітектурного символу Чернівців (фото)
Чоловік тікав від ТЦК і взяв у заручники дитину: що вирішив суд
Чоловік тікав від ТЦК і взяв у заручники дитину: що вирішив суд

Новини

Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Сьогодні, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua