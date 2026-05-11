Лукашенко готує наземну операцію проти України? Центр протидії дезінформації вніс ясність

Коваленко: Наразі багато маніпуляцій

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не віддавав жодних розпоряджень щодо підготовки наземної операції проти України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Лукашенко не готує ніяку наземну операцію. Такої заяви не було, також в Білорусі немає сил, здатних проводити зараз наземну операцію. Все, що робить Білорусь зараз – імітує якусь бурхливу діяльність, включно з інформаційними хвилями», – йдеться у повідомленні.

Коваленко наголосив: «По факту, будь-які агресивні дії автоматично стануть помилкою, яка призведе до поганих наслідків для самої білорусі. Україна стежить за ситуацією, наші сили готові до будь-якого розвитку подій. Наразі багато маніпуляцій».

Нагадаємо, 11 травня Олександр Лукашенко провів нараду з питань оснащення білоруської армії, на якій заявив про підготовку нової державної програми озброєння на 2026-2030 роки. Він наголосив, що без сучасних технологій вирішити завдання оборони неможливо, проте Білорусь має зосередитися на специфічній зброї, що відповідає її ландшафту.

Лукашенко зазначив, що територія Білорусі – «це не пустеля і не українські степи», тому країні потрібна зброя, пристосована до місцевих умов. Також він закликав не «кидатися на всі види озброєнь», а обирати ті, якими офіцери вже вміють користуватися.