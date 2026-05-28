Полтавська ДСНС розробила унікальні пристрої для гасіння пожеж, використовуючи стару техніку

Генерал-майор Хижняк: Ми патентуємо винаходи і ділимося досвідом з колегами по всій Україні

Рятувальники Полтавської області розробили та запатентували унікальне обладнання, створене на основі старої техніки. Про унікальні розробки, роботу з нафтогазовими об’єктами та зацікавленість іноземних партнерів в інтерв'ю «Главкому» розповів генерал-майор служби цивільного захисту Андрій Хижняк, начальник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За словами генерал-майора служби цивільного захисту Андрія Хижняка, гасіння таких об'єктів вимагає особливого підходу та технологій, оскільки специфіка кожної ліквідації відрізняється.

«У нас є така речовина – піноутворювач, ми створюємо пінну подушку, яка допомагає обмежити доступ кисню до осередку горіння. Таким чином гасимо займання нафтопродуктів, пожежі на газопровідній інфраструктурі. Але пожежі є різного типу, і специфіка їх гасіння різна. Наприклад, гасіння газових свердловин або газових факелів – це цілий комплекс заходів, і застосовуються абсолютно різні технології», – зазначає Андрій Хижняк.

Рятувальники Полтавщини навчилися оперативно реагувати на виклики та адаптувати наявне обладнання під сучасні потреби, даючи нове життя застарілій техніці.

«Щодо нафтогазових об’єктів, ми вже розуміємо, як це робити швидко, і пристосували техніку, навіть створили пристрої, яких раніше не було, переробивши обладнання різного типу. Наприклад, наша розробка – пристрій «Кракен», в якому об'єднано дві моделі старих пристроїв, що нам допомагають в гасінні пожеж, і ми їх широко застосовуємо», – пояснює рятувальник.

За словами Андрія Хижняка, новий винахід має дві модифікації для різних тактичних завдань:

Ручний «Кракен» – компактна модель, з якою безпосередньо працює вогнеборець на передовій гасіння.

– більша модель, яку встановлюють на колісну техніку та керують нею на відстані для безпеки особового складу.

Розробки полтавських винахідників уже виходять на загальнонаціональний та міжнародний рівні.

«Ми патентуємо винаходи і ділимося досвідом з колегами по всій Україні. Нашим досвідом також дуже цікавляться зарубіжні партнери», – підсумував генерал-майор Хижняк.

«Главком» писав, що Росія почала застосовувати тактику повторних ударів по українських об’єктах. Після першого влучання на місце приїжджають рятувальники та екстрені служби, а через певний час ворог завдає нового удару.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій України ліквідовує пожежі на об'єктах нафтогазового сектору за добу або навіть за кілька годин. Натомість у Російській Федерації аналогічні займання не можуть загасити протягом п'яти–семи діб.Через високу ефективність українських вогнеборців російські війська вдаються до підступної тактики та навмисно завдають повторних ударів, намагаючись знищити рятувальників під час виконання завдань.