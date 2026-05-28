Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Полтавська ДСНС розробила унікальні пристрої для гасіння пожеж, використовуючи стару техніку

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Полтавська ДСНС розробила унікальні пристрої для гасіння пожеж, використовуючи стару техніку
«Запускайте «Кракен»! Такий вигляд має «ручний» пристрій «Кракен» – ноу-хау полтавців
фото: Катерина Долженкова, ГУ ДСНС у Полтавській області
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Генерал-майор Хижняк: Ми патентуємо винаходи і ділимося досвідом з колегами по всій Україні

Рятувальники Полтавської області розробили та запатентували унікальне обладнання, створене на основі старої техніки. Про унікальні розробки, роботу з нафтогазовими об’єктами та зацікавленість іноземних партнерів в інтерв'ю «Главкому» розповів генерал-майор служби цивільного захисту Андрій Хижняк, начальник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За словами генерал-майора служби цивільного захисту Андрія Хижняка, гасіння таких об'єктів вимагає особливого підходу та технологій, оскільки специфіка кожної ліквідації відрізняється.

«У нас є така речовина – піноутворювач, ми створюємо пінну подушку, яка допомагає обмежити доступ кисню до осередку горіння. Таким чином гасимо займання нафтопродуктів, пожежі на газопровідній інфраструктурі. Але пожежі є різного типу, і специфіка їх гасіння різна. Наприклад, гасіння газових свердловин або газових факелів – це цілий комплекс заходів, і застосовуються абсолютно різні технології», – зазначає Андрій Хижняк.

Рятувальники Полтавщини навчилися оперативно реагувати на виклики та адаптувати наявне обладнання під сучасні потреби, даючи нове життя застарілій техніці.

«Щодо нафтогазових об’єктів, ми вже розуміємо, як це робити швидко, і пристосували техніку, навіть створили пристрої, яких раніше не було, переробивши обладнання різного типу. Наприклад, наша розробка – пристрій «Кракен», в якому об'єднано дві моделі старих пристроїв, що нам допомагають в гасінні пожеж, і ми їх широко застосовуємо», – пояснює рятувальник.

За словами Андрія Хижняка, новий винахід має дві модифікації для різних тактичних завдань:

  • Ручний «Кракен» – компактна модель, з якою безпосередньо працює вогнеборець на передовій гасіння.
  • Дистанційний «Кракен» – більша модель, яку встановлюють на колісну техніку та керують нею на відстані для безпеки особового складу.

Розробки полтавських винахідників уже виходять на загальнонаціональний та міжнародний рівні.

«Ми патентуємо винаходи і ділимося досвідом з колегами по всій Україні. Нашим досвідом також дуже цікавляться зарубіжні партнери», – підсумував генерал-майор Хижняк.

«Главком» писав, що Росія почала застосовувати тактику повторних ударів по українських об’єктах. Після першого влучання на місце приїжджають рятувальники та екстрені служби, а через певний час ворог завдає нового удару.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій України ліквідовує пожежі на об'єктах нафтогазового сектору за добу або навіть за кілька годин. Натомість у Російській Федерації аналогічні займання не можуть загасити протягом п'яти–семи діб.Через високу ефективність українських вогнеборців російські війська вдаються до підступної тактики та навмисно завдають повторних ударів, намагаючись знищити рятувальників під час виконання завдань. 

Читайте також:

Теги: війна пожежа рятувальники ДСНС Полтава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожна деталь параду Путіна підкреслює, що ресурс «непереможності» повністю вичерпано
Путін в облозі власних страхів: що показав парад 9 травня
11 травня, 16:36
Рятувальники за допомогою спеціального інструмента деблокували загиблого
Зіткнення потяга з автокраном на Львівщині: фото з місця аварії
1 травня, 09:53
Координати оперативно передавалися Міністерству оборони та бойовим бригадам на передовій
Українські хакери розкрили позиції росіян через Starlink
7 травня, 08:16
Об’єкт російської нафтової промисловості в Пермі опинився під ударом безпілотників
Удар на 1500 км: стратегічний нафтовий вузол у Пермі знову у вогні (фото, відео)
7 травня, 11:17
Науково-дослідницька база Вернадського в Антарктиді
Politico: Антарктична станція «Вернадський» стала частиною воєнної стратегії України
11 травня, 01:45
Поліція затримала зловмисника, який нападав на перехожих у Житомирі
У Житомирі чоловік з ножем напав на перехожих: його затримали патрульні (відео)
18 травня, 14:10
Ворог атакує наші підрозділи хімічними боєприпасами
Інтенсивність хімічних атак РФ стрімко зросла: Міноборони назвало кількість ударів
22 травня, 14:11
Російська біржа відреагувала падінням на риторику Кремля щодо Києва
Кремль догрався. Біржа РФ обвалилася після заяв про удари по Києву
26 травня, 08:48
Вільямс (другий праворуч) публічно зустрічався з представником бригади «Еспаньола», яка воювала проти України
Хокеїст з Канади потрапив до бази «Миротворця»: деталі скандалу
19 травня, 11:34

HiTech

Полтавська ДСНС розробила унікальні пристрої для гасіння пожеж, використовуючи стару техніку
Полтавська ДСНС розробила унікальні пристрої для гасіння пожеж, використовуючи стару техніку
США заборонили черговий запуск найбільшої ракети у світі (відео)
США заборонили черговий запуск найбільшої ракети у світі (відео)
На Філіпінах островом керуватиме рада зі штучного інтелекту
На Філіпінах островом керуватиме рада зі штучного інтелекту
Благодійний проєкт Цукерберга представив світову модель штучного інтелекту для розробки ліків
Благодійний проєкт Цукерберга представив світову модель штучного інтелекту для розробки ліків
NASA показало роботів та дрони, які відправить на Місяць
NASA показало роботів та дрони, які відправить на Місяць
Північна Корея випробувала нові ракети з елементами штучного інтелекту (фото)
Північна Корея випробувала нові ракети з елементами штучного інтелекту (фото)

Новини

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Сьогодні, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Сьогодні, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59
В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua