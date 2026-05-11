Лукашенко готується до війни: зібрав військових та анонсував програму озброєння країни

Самопроголошений президент Білорусі провів нараду з питань оснащення армії

Сьогодні, 11 травня, Олександр Лукашенко провів нараду з питань оснащення білоруської армії, на якій заявив про підготовку нової державної програми озброєння на 2026–2030 роки. Він наголосив, що без сучасних технологій вирішити завдання оборони неможливо, проте Білорусь має зосередитися на специфічній зброї, що відповідає її ландшафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські медіа.

Лукашенко зазначив, що територія Білорусі – «це не пустеля і не українські степи», тому країні потрібна зброя, пристосована до місцевих умов. Також він закликав не «кидатися на всі види озброєнь», а обирати ті, якими офіцери вже вміють користуватися.

«Треба враховувати театр майбутніх військових дій – територію Білорусі. Це не пустеля, це навіть не українські степи. Тому зброю треба купувати та створювати ту, яка нам буде потрібна. Але при цьому ще раз повторю – без фундаментальної зброї, якою має володіти солдат, ми жодну війну не виграємо», – сказав Лукашенко.

Розмірковуючи про характер сучасних війн, Лукашенко висловив думку, що перемогти лише ударами з повітря або ракетами неможливо. Як приклад він навів нещодавні загострення між Іраном та Ізраїлем.

«Бомбили, закидали бомбами та ракетами… І що, перемогли? Ні. Без наземної операції нікуди», – заявив Лукашенко.

Лукашенко наголосив, що сучасна війна – це не лише ракети, а передусім боротьба за «невидимість». Він акцентував увагу на розвитку засобів радіоелектронної боротьби та безпілотної авіації, назвавши це «обов'язковою програмою».

Також Лукашенко підсумував, що Білорусь має бути готова до будь-якого сценарію, а нова програма озброєння стане основою «стримування» потенційних противників.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі вже заявляв, що країна готується до війни, оскільки мирного часу чекати не варто. За словами очільника Білорусі, він хоче, аби його підлеглі були готові воювати, оскільки у такому разі їх будуть боятися і на Білорусь «ніхто не полізе».

«Главком» писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Лукашенко відреагував на заяву президента України Володимир Зеленський, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.

До слова, Україна фіксує розвиток військової логістики та інфраструктури на території Білорусі, що в перспективі може бути використано у координації з Росією. Йдеться про облаштування маршрутів та об’єктів, які потенційно здатні посилити військові можливості сусідньої держави. У разі потреби ці ресурси можуть бути залучені до спільних дій із російськими військами.



