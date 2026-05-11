Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко готується до війни: зібрав військових та анонсував програму озброєння країни

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Лукашенко готується до війни: зібрав військових та анонсував програму озброєння країни
Олександр Лукашенко зібрав військових на нараду
фото: скрин з відео

Самопроголошений президент Білорусі провів нараду з питань оснащення армії

Сьогодні, 11 травня, Олександр Лукашенко провів нараду з питань оснащення білоруської армії, на якій заявив про підготовку нової державної програми озброєння на 2026–2030 роки. Він наголосив, що без сучасних технологій вирішити завдання оборони неможливо, проте Білорусь має зосередитися на специфічній зброї, що відповідає її ландшафту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські медіа.

Лукашенко зазначив, що територія Білорусі – «це не пустеля і не українські степи», тому країні потрібна зброя, пристосована до місцевих умов. Також він закликав не «кидатися на всі види озброєнь», а обирати ті, якими офіцери вже вміють користуватися.

«Треба враховувати театр майбутніх військових дій – територію Білорусі. Це не пустеля, це навіть не українські степи. Тому зброю треба купувати та створювати ту, яка нам буде потрібна. Але при цьому ще раз повторю – без фундаментальної зброї, якою має володіти солдат, ми жодну війну не виграємо», – сказав Лукашенко.

Розмірковуючи про характер сучасних війн, Лукашенко висловив думку, що перемогти лише ударами з повітря або ракетами неможливо. Як приклад він навів нещодавні загострення між Іраном та Ізраїлем.

«Бомбили, закидали бомбами та ракетами… І що, перемогли? Ні. Без наземної операції нікуди», – заявив Лукашенко.

Лукашенко наголосив, що сучасна війна – це не лише ракети, а передусім боротьба за «невидимість». Він акцентував увагу на розвитку засобів радіоелектронної боротьби та безпілотної авіації, назвавши це «обов'язковою програмою».

Також Лукашенко підсумував, що Білорусь має бути готова до будь-якого сценарію, а нова програма озброєння стане основою «стримування» потенційних противників.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі вже заявляв, що країна готується до війни, оскільки мирного часу чекати не варто. За словами очільника Білорусі, він хоче, аби його підлеглі були готові воювати, оскільки у такому разі їх будуть боятися і на Білорусь «ніхто не полізе».

«Главком» писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Лукашенко відреагував на заяву президента України Володимир Зеленський, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.

До слова, Україна фіксує розвиток військової логістики та інфраструктури на території Білорусі, що в перспективі може бути використано у координації з Росією. Йдеться про облаштування маршрутів та об’єктів, які потенційно здатні посилити військові можливості сусідньої держави. У разі потреби ці ресурси можуть бути залучені до спільних дій із російськими військами.


 

Читайте також:

Теги: зброя армія війна Олександр Лукашенко Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран пригрозив ударами по портах Затоки
Іран пообіцяв помсту за блокаду США і пригрозив атаками по регіону – Reuters
13 квiтня, 14:44
Як зазначив Зеленський, керівництво Білорусі отримало повідомлення про готовність України захищати свою землю
Білорусь будує дороги на кордоні з Україною та готує артпозиції. Зеленський назвав ціль
17 квiтня, 19:55
Війна в Ірані руйнує амбіції Путіна. Аналіз NYT
Війна в Ірані руйнує амбіції Путіна. Аналіз NYT
19 квiтня, 01:44
Висування російських штурмових груп українські військові завчасно викрили
Сили оборони спростували захоплення окупантами Зибиного на Харківщині
20 квiтня, 17:26
Володимир Зеленський поговорив з Маргаритою Роблес
Оборонна підтримка: президент повідомив про домовленості з Іспанією
22 квiтня, 17:54
Окупанти вночі атакували Ізмаїл
Нічна атака окупантів: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
29 квiтня, 08:52
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 901 танк
Втрати ворога станом на 30 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
30 квiтня, 07:02
Ворог активізувався на Костянтинівському напрямку
На Костянтинівському напрямку ворог посилив штурми
5 травня, 11:29
Трамп шукає спосіб покласти край війні з Іраном, але чи знайде? Аналіз NYT
Трамп шукає спосіб покласти край війні з Іраном, але чи знайде? Аналіз NYT
6 травня, 01:45

Політика

Лукашенко готується до війни: зібрав військових та анонсував програму озброєння країни
Лукашенко готується до війни: зібрав військових та анонсував програму озброєння країни
Київ заговорив про новий етап у відносинах із Грузією
Київ заговорив про новий етап у відносинах із Грузією
Нового переговорника від ЄС знайдено? Берлін назвав кандидата
Нового переговорника від ЄС знайдено? Берлін назвав кандидата
Генсек ООН відреагував на спалах смертельного хантавірусу
Генсек ООН відреагував на спалах смертельного хантавірусу
ЄС обговорить перемовини з Росією: названо дату
ЄС обговорить перемовини з Росією: названо дату
МЗС Естонії: Парад у Москві показав головну проблему Путіна
МЗС Естонії: Парад у Москві показав головну проблему Путіна

Новини

Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Сьогодні, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua