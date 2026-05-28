17 ШІ-моделей великих історичних лідерів ухвалюватимуть рішення для розвитку території

На Філіппінах готують унікальний експериментальний проєкт, у межах якого невеликим тропічним островом керуватиме рада, що повністю складається зі штучного інтелекту. До складу цього цифрового уряду планують включити прогресивні ШІ-моделі, створені за образом і подобою відомих історичних постатей та мислителів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Історичні клони при владі: Черчилль, Сунь-цзи та президент Аврелій

Йдеться про невеликий мальовничий острів Сенсей (раніше відомий як Черон) площею близько 3,4 кв. км. у складі провінції Палаван. У 2025 році його придбав британський технологічний підприємець Ден Томсон, засновник стартапу Sensay, що спеціалізується на створенні надреалістичних цифрових клонів людей. Його головна амбітна мета – заснувати першу у світі технологічну мікронацію, де ключові системні рішення ухвалюватиме рада з 17 ШІ-агентів.

За задумом автора, кожна модель уособлюватиме конкретного державного чи культурного діяча минулого. Розробники вже розподілили ключові портфелі у віртуальному кабінеті:

Президент: Марк Аврелій – давньоримський імператор та філософ-стоїк;

Прем'єр-міністр: Вінстон Черчилль;

Міністр оборони: давньокитайський стратег Сунь-цзи;

Міністр закордонних справ: Елеонора Рузвельт;

Міністр юстиції: Нельсон Мандела;

Радник з етики: Махатма Ганді;

Міністр культури: Леонардо да Вінчі.

Усі ці моделі детально навчаються на оригінальних історичних текстах, записаних промовах, листах та філософських поглядах своїх прототипів. Вони зможуть вести між собою дебати, аргументувати позиції та голосувати за пункти майбутньої конституції острова.

Як функціонуватиме цифрова рада

Ден Томсон переконаний, що подібна ШІ-система дозволить вибудувати державне управління абсолютно нового зразка — повністю очищене від корупційного впливу лобістів, особистої вигоди чи вузьких політичних інтересів окремих партій. За його словами, державні рішення на острові мають базуватися виключно на аналізі великих даних, засадах прав людини та перевірці кожного кроку на справедливість.

Електронне резидентство та зацікавленість світу

Проєкт уже викликав ажіотаж у мережі, зокрема понад 12 тисяч людей з усього світу подали офіційні заявки на отримання статусу е-резидента острова Сенсей. Люди зможуть через спеціальну платформу пропонувати свої ідеї, які потім публічно обговорюватиме та ухвалюватиме ШІ-кабінет. Томсон пояснює такий інтерес тотальним розчаруванням суспільства у традиційних урядових інституціях.

На початковому етапі штучний інтелект не матиме можливості самостійно впроваджувати рішення у життя без участі реальних людей. Проте у довгостроковій перспективі ШІ-міністрів хочуть напряму підключити до незалежних банківських рахунків та криптогаманців для автономного фінансування інфраструктурних об'єктів.

Запобіжники проти «повстання машин» та плани на 2026 рік

Попри оптимізм розробників, скептики та експерти з кібербезпеки висловлюють серйозні побоювання, зазначаючи, що поведінка автономних мовних моделей у закритій екосистемі може стати абсолютно непередбачуваною.

Сам Томсон в інтерв'ю журналістам CNN Travel також визнав наявність потенційних ризиків. Він напівжартома зазначив, що найгіршим та апокаліптичним сценарієм розвитку подій було б, якби ШІ-уряд раптово почав «таємно закуповувати зброю й атакувати сусідні філіппінські острови», хоча й назвав таку загрозу малоймовірною. Щоб повністю виключити подібні ризики, на острові створюють дворівневу систему безпеки.

Людський контроль (Human Override Assembly)

На противагу ШІ-раді буде сформовано вищу людську асамблею, що складатиметься з 9 обраних реальних мешканців острова. Цей орган матиме абсолютне право вето і зможе моментально скасувати будь-яке потенційно небезпечне, абсурдне чи шкідливе рішення штучного інтелекту.

Зараз на Сенсеї проживає лише одна людина – місцевий садівник. Однак дорожня карта проєкту розписана на роки вперед. Протягом 2026 року тут планують побудувати перші науково-дослідні лабораторії та запустити автономні екологічні мікромережі, що повністю працюватимуть на відновлюваній енергії сонця та вітру. Згодом на узбережжі зведуть до 30 технологічних вілл для вчених, е-резидентів та туристів, які бажають на власні очі побачити уряд майбутнього.

