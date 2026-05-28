США заборонили черговий запуск найбільшої ракети у світі (відео)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Ракета Starship V3 виконала лише один запуск у космос, але США призупинили її подальші польоти

Федеральне управління цивільної авіації Сполучених Штатів Америки заборонило нові запуски найбільшої у світі ракети Starship V3 до завершення розслідування аварії. Рішення ухвалили лише через п'ять днів після історичного випробувального польоту. Відомство класифікувало жорстке приземлення нижнього ступеня ракети як аварійну ситуацію, що несе загрозу громадській безпеці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Space.com.

Деталі першого польоту Starship V3

23 травня відбувся перший випробувальний політ модифікації Starship V3. Місія принесла компанії SpaceX як значні успіхи, так і серйозні проблеми.

Успіх верхнього ступеня: Корабель успішно вийшов на орбіту та вивів два десятки макетів і два справжні супутники Starlink. Він витримав проходження крізь атмосферу Землі та здійснив контрольоване приводнення в Індійському океані, після чого планово вибухнув.

Корабель успішно вийшов на орбіту та вивів два десятки макетів і два справжні супутники Starlink. Він витримав проходження крізь атмосферу Землі та здійснив контрольоване приводнення в Індійському океані, після чого планово вибухнув. Фіаско: Гігантський прискорювач не зміг виконати м'яке та контрольоване приводнення в Мексиканській затоці. Через збій у руховій системі відбувся жорсткий удар об воду.

Що далі

Федеральне управління цивільної авіації США спільно зі SpaceX уже розпочали розслідування причин відмови двигунів Super Heavy. Точні терміни його завершення наразі невідомі. Водночас у SpaceX сподіваються швидко усунути неполадки та отримати новий дозвіл на зліт, оскільки сам політ на орбіту довів ефективність нової версії ракети.

«Главком» писав, що американська компанія SpaceX успішно провела випробувальний політ оновленої мегаракети Starship V3 – попри відмову одного з двигунів апарат контрольовано заводнився в Індійському океані. Водночас компанія оголосила про першу приватну місію Starship до Марса.

SpaceX поспішає вивести Starship на комерційний ринок: корабель має запускати супутники й доставляти людей у глибокий космос. Компанія розраховує виконати замовлення NASA й використати ракету для висадки астронавтів на Місяць до 2028 року. Лише торік SpaceX витратила на розробку Starship три мільярди доларів, ще близько мільярда – вже цього року.

Нагадаємо, напередодні SpaceX була змушена перенести першу спробу запуску Starship V3 через технічні несправності, виявлені за лічені секунди до старту.