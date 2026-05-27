Благодійний проєкт Цукерберга представив світову модель штучного інтелекту для розробки ліків

Фармацевтичні гіганти все частіше роблять ставку на інструменти цифрового моделювання

Науково-дослідна організація Biohub, заснована генеральним директором Meta Марком Цукербергом та його дружиною, докторкою Прісциллою Чан, офіційно представила унікальну «світову модель білкової біології». Ця розробка здатна радикально прискорити та здешевити створення нових високоефективних лікарських засобів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Білки виконують роль фундаментального молекулярного механізму нашого організму. Вони відповідають практично за все – від побудови клітинних структур до генерації енергії та захисту від патогенів. Більшість сучасних ліків спрямовані саме на взаємодію з білками. Проте створення абсолютно нових, штучних білків, які б залишалися стабільними та діяли точно в межах людського тіла, десятиліттями залишалося одним із найскладніших науково-технічних викликів.

Фармацевтичні гіганти все частіше роблять ставку на інструменти цифрового моделювання та роботизовані лабораторії, аби трансформувати традиційні тривалі дослідження у швидкі цифрові процеси.

Представлена Biohub модель світу побудована на базі четвертого покоління еволюційного масштабного моделювання (ESM). Система діє за принципом великих мовних моделей у сфері ШІ, але замість людських текстів вона глибоко аналізує «тексти» біологічні – послідовності білків, сформовані за мільйони років природної еволюції на Землі.

Проаналізувавши закономірності у структурі 6,8 млрд білків, алгоритм навчився розуміти внутрішні правила біології та передбачати, як поводитимуться нові, ще не існуючі в природі сполуки.

«Ми перевірили можливості моделі та підтвердили багато її прогнозів як у випадку імунних захворювань, так і у випадках раку... Вона дуже перспективна. Ми сподіваємося, що після випуску цих моделей інші лабораторії швидко впровадять їх для вирішення власних практичних завдань», – заявила Прісцилла Чан.

Новий комплекс складається з ШІ-моделей із повністю відкритим кодом. Дослідники організації вже протестували систему на практиці, спроектувавши за її допомогою абсолютно нові білкові зв'язки (біндери) для онкологічних та імунних мішеней. Під час лабораторних тестів ці штучні молекули продемонстрували високу ефективність, успішно реактивувавши імунні клітини для боротьби з пухлинами.

Для того щоб прискорити світовий прогрес, розробники відкривають вільний доступ до технології. Запущено спеціалізовану платформу biohub.ai, де науковці можуть безкоштовно використовувати потужності розробників. Як зазначив керівник наукового відділу Biohub Алекс Райвз, некомерційним дослідникам виділятимуть спеціальні обчислювальні кредити.

Продукт також інтегрують у провідні світові аналітичні платформи, серед яких AWS Bio Discovery та SandboxAQ.

ШІ-платформа стала логічним результатом масштабної реструктуризації благодійних фондів подружжя. Наприкінці минулого року Ініціатива Чана-Цукерберга повністю об’єднала свої біомедичні та технологічні підрозділи під єдиним крилом Biohub. Важливим кроком на цьому шляху стало також поглинання перспективного ШІ-стартапу EvolutionaryScale, що спеціалізувався на цифровому моделюванні живих систем.

Загалом з 2015 року Марк Цукерберг та Прісцилла Чан спрямували на благодійні та наукові проєкти понад $7 млрд. Крім того, пара офіційно зобов'язалася протягом життя передати на гуманітарні цілі та розвиток біомедичних технологій 99% своїх акцій компанії Meta, і більша частина цих активів фінансуватиме саме довгострокові дослідження Biohub.

