Лукашенко назвав умову вступу Білорусі у війну проти України

Іванна Гончар
Лукашенко заявив, що Білорусь не збирається воювати проти України
Лукашенко заявив про готовність до переговорів із Зеленським, зокрема допустив зустріч в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не планує вступати у війну проти України, якщо проти його країни не буде здійснено агресії. Про це він сказав журналістам, а його слова цитує білоруське телеграфне агентство, пише «Главком».

«Що стосується його (президента Володимира Зеленського – «Главком») заяв, що Білорусь буде втягнута у війну, я щойно сказав: буде втягнута лише в одному випадку – якщо проти нашої території буде здійснена агресія», – заявив Лукашенко.

Він також додав, що у разі такого сценарію Білорусь разом із Росією «захищатиме свою Вітчизну».

«Тому якщо і будемо ми втягнуті у війну, у тому числі якщо це буде проти України, то лише в одному випадку, якщо вони здійснять проти нас агресію. Ми втягуватися у війну в Україні не збираємося. У цьому немає жодної необхідності. Ні цивільної, ні військової», – сказав Лукашенко.

Окрім цього, Лукашенко заявив про готовність до переговорів із Зеленським, зокрема допустив зустріч в Україні.

«Якщо він хоче про щось поговорити, порадитися чи ще щось, будь ласка, ми відкриті для цього. У будь-якій точці України, Білорусі – я готовий із ним зустрітися й обговорити проблеми білорусько-українських відносин», – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що дані розвідки щодо ймовірного наступу противника з території Білорусі є цілком реальними.

Варто зазначити, що Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. 

До слова, поблизу державного кордону України на території Білорусі наразі не фіксується переміщення особового складу чи військової техніки. Проте потенційна загроза з боку цієї країни залишається цілком реальною.

Як повідомлялося, Росія фактично контролює білоруську армію, а спільні ядерні навчання Кремль може використовувати передусім як інструмент тиску та залякування країн Євросоюзу.

Як зазначив Коваленко, Росія активно застосовує тему ядерної зброї в інформаційному просторі, подаючи її як можливий засіб нападу. «Водночас, РФ перекручує реальність так, що ніби це вимушена дія захисту. Вони пробують перетворити себе з агресора на жертву, і так у всьому», – зауважив він.

