Готуються до війни? Лукашенко заговорив про «точкову» мобілізацію військових частин (відео)

Олександр Лукашенко заявив про намір провести в країні «точкову» мобілізацію частин

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір провести в країні «точкову» мобілізацію військових частин. Про це, як повідомляють білоруські медіа, Лукашенко повідомив під час зустрічі з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним, інформує «Главком».

Заява про підготовку до війни

Під час доповіді керівника Міноборони, яка була присвячена кадровим питанням у білоруських збройних силах, Лукашенко зазначив, що Мінськ нібито «налаштований на мир». Водночас він наголосив на необхідності підвищення боєготовності армії.

«Далі, як я обіцяв, ми точково відмобілізуватимемо частини для того, щоб готувати їх до війни. Дай боже, щоб її вдалося уникнути», – сказав Лукашенко.

За твердженням Лукашенка, призначення армії полягає саме в тому, щоб бути готовою до ведення воєнних дій у разі «необхідності».

Результати перевірок боєздатності

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін розповів, що відомство детально проаналізувало нещодавні перевірки боєздатності збройних сил країни. Ці інспекції проводилися як за особистим дорученням Лукашенка, так і в межах планів Міноборони та Генерального штабу.

«Після цієї перевірки, я знаю, серйозна розмова відбулася в Міністерстві оборони. Я чекав, коли ви там самі розберетеся, і в хороших речах, і в недоліках, а їх завжди вистачає. Ми особливо не приховували ті недоліки, які в армії бувають. Я вирішив, що нам ховати не треба ці недоліки, але й на показ ми особливо їх не виставляли», – сказав Лукашенко.

За словами Хреніна, за результатами перевірок військове керівництво вже зробило «певні висновки».

Лукашенко зустрівся з міністром оборони Білорусі та поставив купу завдань — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 12, 2026

Нагадаємо, Олександр Лукашенко напередодні провів нараду з питань оснащення білоруської армії, на якій заявив про підготовку нової державної програми озброєння на 2026–2030 роки. Він наголосив, що без сучасних технологій вирішити завдання оборони неможливо, проте Білорусь має зосередитися на специфічній зброї, що відповідає її ландшафту. Лукашенко зазначив, що територія Білорусі – «це не пустеля і не українські степи», тому країні потрібна зброя, пристосована до місцевих умов. Також він закликав не «кидатися на всі види озброєнь», а обирати ті, якими офіцери вже вміють користуватися.

Зауважимо, самопроголошений президент Білорусі вже заявляв, що країна готується до війни, оскільки мирного часу чекати не варто. За словами очільника Білорусі, він хоче, аби його підлеглі були готові воювати, оскільки у такому разі їх будуть боятися і на Білорусь «ніхто не полізе».

«Главком» писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Лукашенко відреагував на заяву президента України Володимир Зеленський, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.