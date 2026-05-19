Чи реальна загроза наступу росіян з Білорусі? Сирський зробив заяву

Сирський: Російський Генштаб зараз активно прораховує і планує операції

Росія має майже удвічі більше бригад і полків, ніж Україна, а також існує загроза подальшого розширення лінії фронту, яка вже нині сягає 1200 кілометрів. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав в інтерв'ю «Мілітарному», передає «Главком».

Водночас Сирський зазначив, що дані розвідки щодо ймовірного наступу противника з території Білорусі є цілком реальними.

«Можливі операції на півночі – це реально, ми знаємо ці дані про те, що російський Генштаб зараз активно прораховує і планує операції», – наголосив генерал.

Нагадаємо, Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації.

До слова, поблизу державного кордону України на території Білорусі наразі не фіксується переміщення особового складу чи військової техніки. Проте потенційна загроза з боку цієї країни залишається цілком реальною.

Як повідомлялося, Росія фактично контролює білоруську армію, а спільні ядерні навчання Кремль може використовувати передусім як інструмент тиску та залякування країн Євросоюзу.

Як зазначив Коваленко, Росія активно застосовує тему ядерної зброї в інформаційному просторі, подаючи її як можливий засіб нападу. «Водночас, РФ перекручує реальність так, що ніби це вимушена дія захисту. Вони пробують перетворити себе з агресора на жертву, і так у всьому», – зауважив він.