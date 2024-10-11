Росія стала залежною від військових Північної Кореї – розвідка Естонії

Північнокорейські військові супроводжують постачання зброї на позиції ворога

Російська війська стає дедалі більше залежною від допомоги Північної Кореї. Зокрема, північнокорейські військові супроводжують постачання зброї на позиції ворога. Про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

Розвідник зазначив, що через удари Збройних сил України по російських складах зі зброєю Росія може відчути нестачу озброєння. Тому росіяни почнуть більше залежати від КНДР. Адже північнокорейські військові вже були помічені на окупованій частині України.

«Їхня мета полягає в тому, щоб фіксувати дефекти і стежити за використанням боєприпасів», – зазначив Ківісельг.

Нагадаємо, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

Як відомо, біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців, серед яких – шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що присутність північнокорейських військових у Донецькій області пов'язана з одним моментом. Він полягає у використанні росіян зброї КНДР.

Як повідомлялося, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вслід за Володимиром Путіним заявив, що його країна готова застосувати будь-яке озброєння, в тому числі і ядерне, щоб захистити свою країну. Кім Чен Ин також наголосив на необхідності суттєвого зміцнення обороноздатності своєї країни. Північна Корея не має наміру першою нападати, але залишає за собою право на використання ядерних засобів у разі загрози з боку ворогів.

До слова, розвідка Південної Кореї виявила ознаки того, що КНДР почала будівництво ядерного підводного човна.