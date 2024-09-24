США перезапустять АЕС, на якій у 1979 році сталася ядерна аварія

Microsoft закуповуватиме електроенергію у оновленої електростанції

Атомна електростанція Three Mile Island у Пенсільванії, яка прославилась найсерйознішою аварією в історії комерційної ядерної енергетики США, готується до відновлення своєї роботи. Її місія полягатиме у забезпеченні енергією центрів обробки даних Microsoft.

Компанія Constellation Energy з Балтімора підписала 20-річну угоду з Microsoft про постачання електроенергії. Ця угода, яка ще має отримати схвалення регулюючих органів, спрямована на забезпечення чистою енергією центрів обробки даних, що підтримують хмарні обчислення та програми штучного інтелекту Microsoft.

«Constellation підписала найбільшу у своїй історії угоду про продаж електроенергії з Microsoft, яка відновить працездатність першого блоку АЕС TMI і підтримуватиме її в робочому стані протягом десятиліть. Це додасть в мережу потужність близько 835 мегават, створить 3400 прямих і непрямих робочих місць і принесе більше ніж $3 млрд у вигляді податків штату і федеральних податків», – повідомляє Constellation.

У компанії пояснили, що за контрактом Constellation перезапустить перший блок АЕС, який зупинили у 2019 році з економічних причин.

Зазначимо, 28 березня 1979 року на АЕС у Пенсильванії сталася часткова розплавка реактора другого енергоблоку. Інцидент розпочався через несправність у неядерній частині станції. Відтоді реактор TMI-2 було назавжди зупинено, а 99% його палива вилучено. Перший енергоблок TMI-1 є цілком автономною установкою, і аварія на сусідньому реакторі не вплинула на його роботу.

Для відновлення станції та підготовки до перезапуску плануються значні інвестиції, зокрема в оновлення турбіни, генератора, головного силового трансформатора, а також систем охолодження та управління.

До слова у США через зростання попиту на електроенергію хочуть перезапустити деякі з 13 реакторів АЕС, закритих за останнє десятиліття, але, на думку опитаних Bloomberg аналітиків, до введення в експлуатацію готові лише три.