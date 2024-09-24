Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США перезапустять АЕС, на якій у 1979 році сталася ядерна аварія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США перезапустять АЕС, на якій у 1979 році сталася ядерна аварія
АЕС Three Mile Island буде працювати знову
фото: constellationenergy.com

Microsoft закуповуватиме електроенергію у оновленої електростанції

Атомна електростанція Three Mile Island у Пенсільванії, яка прославилась найсерйознішою аварією в історії комерційної ядерної енергетики США, готується до відновлення своєї роботи. Її місія полягатиме у забезпеченні енергією центрів обробки даних Microsoft

Компанія Constellation Energy з Балтімора підписала 20-річну угоду з Microsoft про постачання електроенергії. Ця угода, яка ще має отримати схвалення регулюючих органів, спрямована на забезпечення чистою енергією центрів обробки даних, що підтримують хмарні обчислення та програми штучного інтелекту Microsoft.

«Constellation підписала найбільшу у своїй історії угоду про продаж електроенергії з Microsoft, яка відновить працездатність першого блоку АЕС TMI і підтримуватиме її в робочому стані протягом десятиліть. Це додасть в мережу потужність близько 835 мегават, створить 3400 прямих і непрямих робочих місць і принесе більше ніж $3 млрд у вигляді податків штату і федеральних податків», – повідомляє Constellation.

У компанії пояснили, що за контрактом Constellation перезапустить перший блок АЕС, який зупинили у 2019 році з економічних причин.

Зазначимо, 28 березня 1979 року на АЕС у Пенсильванії сталася часткова розплавка реактора другого енергоблоку. Інцидент розпочався через несправність у неядерній частині станції. Відтоді реактор TMI-2 було назавжди зупинено, а 99% його палива вилучено. Перший енергоблок TMI-1 є цілком автономною установкою, і аварія на сусідньому реакторі не вплинула на його роботу.

Для відновлення станції та підготовки до перезапуску плануються значні інвестиції, зокрема в оновлення турбіни, генератора, головного силового трансформатора, а також систем охолодження та управління.

До слова у США через зростання попиту на електроенергію хочуть перезапустити деякі з 13 реакторів АЕС, закритих за останнє десятиліття, але, на думку опитаних Bloomberg аналітиків, до введення в експлуатацію готові лише три.

Читайте також:

Теги: США АЕС Microsoft

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американська бібліотечна асоціація задокументувала у 2022 році 1269 спроб цензурувати бібліотечні книги та е-ресурси
Свобода слова на Заході опинилась під загрозою?
30 серпня, 21:23
Мешканка Каліфорнії якій набридло, що її відправлення крадуть, надіслала собі пошту із трекером, аби зловити злодія
Витівка із незвичайною посилкою допомогла американці викрити серійного злодія
27 серпня, 08:46
Виконуючий обов'язки спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря США Річард Вермой прибув із візитом до Києва
До Києва прибув заступник держсекретаря США
6 вересня, 15:44
Росія використовує штучний інтелект для створення фейкового контенту, який би сформував результат на користь Трампа
Розвідка США: Росія просуває Трампа «більш витончено», ніж раніше
8 вересня, 09:52
Візит двох лідерів стане першим спільним візитом за понад 10 років
Держсекретар США та глава МЗС Британії відвідають Україну: названо дати
10 вересня, 16:00
Штат Луїзіана потерпає від негоди
На півдні США лютує тропічний шторм «Франсін» (відео)
12 вересня, 08:20
Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою
Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою
17 вересня, 22:28
У момент осіннього контрнаступу ЗСУ, існував реальний ризик завдавання Росією удару тактичною ядерною зброєю по Україні
США підготували сценарій удару по РФ у разі застосування ядерної зброї проти України
20 вересня, 18:38
Зеленський відвідає завод із виробництва артилерійських снарядів у Пенсильванії
Зеленський відвідає завод із виробництва артилерійських снарядів у Пенсильванії
22 вересня, 01:40

Економіка

Зеленський зустрівся зі впливовими американцями (відео)
Зеленський зустрівся зі впливовими американцями (відео)
США перезапустять АЕС, на якій у 1979 році сталася ядерна аварія
США перезапустять АЕС, на якій у 1979 році сталася ядерна аварія
Bloomberg: На Росію чекає падіння основного джерела доходів для ведення війни
Bloomberg: На Росію чекає падіння основного джерела доходів для ведення війни
Китай змінює правила для покупців нерухомості – Bloomberg
Китай змінює правила для покупців нерухомості – Bloomberg
Данія надасть Україні $19,4 млн: до якої сфери надійде допомога
Данія надасть Україні $19,4 млн: до якої сфери надійде допомога
Росія збільшить оборонні витрати до історично високого рівня у 2025 році – Bloomberg
Росія збільшить оборонні витрати до історично високого рівня у 2025 році – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
49K
Дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб РФ: Британія зробила заяву
32K
Китай закликав країни відмовитися від «закону джунглів»
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
23K
Вибух ядерної російської ракети «Сармат»: коментар Кремля
22K
Прогноз магнітних бур на 23-25 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

Місія МАГАТЕ на Курській АЕС: Голова ядерного агентства ООН заявив про терміни перебування
Сьогодні, 07:45
Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 07:13
«Ми ближче до миру, ніж ми думаємо», – Зеленський про швидке закінчення війни
Сьогодні, 06:31
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
Сьогодні, 06:04
20 років легендарному «замаху»: де зараз активіст, який кинув яйцем у Януковича
Сьогодні, 05:41
Кремль не хоче миру, а тільки капітуляції України – Інститут вивчення війни
Сьогодні, 05:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua