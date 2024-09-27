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Хакери атакували понад 800 російських серверів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Хакери атакували понад 800 російських серверів
Усі дані на атакованих російських серверах видалені без можливості відновлення
фото: Pixabay

Повністю знищені сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію РФ проти України

Хакери Головного управляння розвідки Міноборони (ГУР) за останні чотири дні атакували понад 800 серверів у Росії. Про це повідомляє rbc.ua із покликанням на джерело у воєнній розвідці.

Унаслідок атаки ГУР повністю знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах. Ідеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію РФ проти України.

«Втрата даних та документації призвела до часткової або повної зупинки роботи споживачів та надавачів послуг у різних галузях, а також зумовить необхідність витрати додаткових ресурсів на пошук та відновлення даних і вкотре продемонструє місцевому населенню низький рівень технічного забезпечення в РФ», – стверджує джерело.

Зазначається, що всі дані на атакованих серверах видалені без можливості відновлення.

Нагадаємо, що під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Канади було підписано ряд угод та документів, в тому числі була обговорена і співпраця країн для підтримки України у галузі кібербезпеки.

До слова, не так давно кіберспеціалісти ГУР атакували АТ «Россільгоспбанк» і ПАТ «Московський кредитний банк». 

Також у липні українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ. Ресурси центробанку працювали з перебоями. Також було атаковано банки «Зеніт», Газпромбанк та інтернет-провайдери. 

Крім того, співробітники ГУР здійснили кібератаку на російське підприємство з розробки ядерної зброї. Внаслідок операції Україна отримала багато корисної інформації. 

Раніше міжнародна хакерська група «Head Mare» («Кобиляча голова») повідомила про злам сервісних систем АТ «Моселектронпроект» («МосЕП»), яка входить до структури Державної корпорації «Ростех» (ДК «Ростех»). 

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Теги: кібератака хакер ГУР росія

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