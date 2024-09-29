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Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна
Зеленський наголосив, що він не може точно знати про наміри Путіна
фото з відкритих джерел

«Він не завжди адекватний», – сказав президент України про російського диктатора

Російський диктатор Володимир Путін вже не вперше лякає світ ядерними погрозами. і він дійсно може використати ядерну зброю, або й ні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News.

«Ніхто не знає, що у нього в голові. Він може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні. Я не впевнений. що він це зробить. Я не впевнений... Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не Путін, дякувати Богу», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що він не може точно знати про наміри Путіна.

«Бо він не завжди адекватний, бо жодна адекватна людина не може просто отак прийти в Україну і робити те, що він зробив. Я думаю, що він любить своє життя і те, як він керує життям інших. Саме тому, я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 25 вересня російський диктатор Володимир Путін повідомив про проєкт оновленої ядерної доктрини країни, що включає розширення категорій держав та військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Також глава держави заявив, що Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти РФ та Білорусі як учасника Союзної Держави.

До слова, Володимир Путін переглядає ядерну доктрину як попередження Заходу. «Чіткий сигнал» призначений союзникам України, насамперед США та Великій Британії. Видання нагадує, що вони мають намір дозволити Києву бити далекобійними ракетами свого виробництва вглиб Росії.

Втім, російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: росія путін Володимир Зеленський президент диктатор погрози

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