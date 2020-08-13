Пристрої на базі Android можуть стати міні-сейсмометрами
Google створює світову систему оповіщення про землетруси
Першим регіоном, в якому протестують систему, стане штат Каліфорнія в СШААмериканська корпорація Google оголосила про намір створити світову систему попередження про землетруси за допомогою пристроїв на базі Android.
Як пояснили в Google, звичайні сейсмометри занадто дорогі і непрактичні, проте в компанії придумали рішення цієї проблеми.
Пристрої на базі Android можуть стати міні-сейсмометрами, оскільки акселерометри, що реагують на поворот екрану, дуже чутливі до сейсмічних коливань і можуть розпізнавати як першу, слабку хвилю, так і сильніші, в тому числі з епіцентру землетрусу.
Завдяки даним тисяч пристроїв на базі Android Google зможе зібрати і обробити дані, після чого попередити про землетрус.
Першим регіоном, в якому протестують систему, стане штат Каліфорнія в США, в подальшому її планується поширити по всьому світу.