Пристрої на базі Android можуть стати міні-сейсмометрами



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Google створює світову систему оповіщення про землетруси

Першим регіоном, в якому протестують систему, стане штат Каліфорнія в США

Американська корпорація Google оголосила про намір створити світову систему попередження про землетруси за допомогою пристроїв на базі Android.

Як пояснили в Google, звичайні сейсмометри занадто дорогі і непрактичні, проте в компанії придумали рішення цієї проблеми.

Пристрої на базі Android можуть стати міні-сейсмометрами, оскільки акселерометри, що реагують на поворот екрану, дуже чутливі до сейсмічних коливань і можуть розпізнавати як першу, слабку хвилю, так і сильніші, в тому числі з епіцентру землетрусу.

Завдяки даним тисяч пристроїв на базі Android Google зможе зібрати і обробити дані, після чого попередити про землетрус.

Першим регіоном, в якому протестують систему, стане штат Каліфорнія в США, в подальшому її планується поширити по всьому світу.