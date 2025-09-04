Штучний інтелект робить людей дурнішими: чотири кроки, які збережуть розум

Залежність від ChatGPT руйнує когнітивні здібності людини

Штучний інтелект, такий як ChatGPT, стрімко проникає в наше життя, і ми починаємо помічати його негативний вплив на когнітивні здібності. Ми стаємо все більш залежними від нього і відчуваємо, що наша здатність мислити, вирішувати проблеми і навіть писати, слабшає. Цю проблему обговорюють експерти з різних галузей, включаючи психологів, психіатрів та науковців. Як повідомляє «Главком», про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

«ChatGPT не працює, і вас охоплює жах. Ви дивитеся на порожній документ. Звіт має бути поданий через дві години, але думка про те, щоб написати його самостійно, здається нестерпною. Аналітичні навички, які колись давали про себе знати автоматично, такі як вирішення проблем, упорядкування думок та пошук правильних слів, тепер здаються неймовірно складними», – пише видання.

Проблема когнітивної атрофії

Моменти технологічної залежності стають дедалі поширенішими, оскільки генеративний штучний інтелект із безпрецедентною швидкістю проникає на робочі місця та в школи, спостерігається тривожне явище: тиха ерозія наших когнітивних здібностей.

«Якщо попередні технології впливали на окремі навички, то генеративні інструменти штучного інтелекту підвищують ставки. Ці інструменти настільки широкі у своєму застосуванні, настільки автономні у своєму виконанні, що коли ми їх активуємо, наш розум фактично вимикається», – йдеться у статті.

Використання ШІ, щоб швидко отримати відповіді, може призвести до когнітивної атрофії – зниження наших розумових навичок. Це схоже на м'язи, які слабшають, коли ми їх не використовуємо. Згідно з дослідженням, студенти, які користувалися ChatGPT для розв'язання математичних задач, спочатку були успішнішими за своїх однолітків, але коли їх перевіряли без ШІ, їхні результати були на 17% нижчими. Це вказує на те, що короткострокові переваги маскують довгострокові втрати.

Наслідки для мислення та пам'яті

Експерти зазначають, що надмірна залежність від ШІ може негативно вплинути на нашу пам'ять та здатність до критичного мислення. Коли ми використовуємо ШІ для пошуку відповідей, наш мозок не працює над запам’ятовуванням, що призводить до так званого «ефекту Google». Також коли ми сліпо приймаємо згенеровану інформацію, ми втрачаємо здатність до критичного аналізу та стаємо більш вразливими до автоматизованих упереджень – помилок, які містить ШІ.

Чотири кроки, щоб зберегти розум та ефективно працювати з ШІ

Щоб уникнути когнітивної атрофії, експерти пропонують свідомо взаємодіяти з технологією. Вони радять розглядати ШІ не як заміну, а як інструмент для вдосконалення наших навичок.

Спочатку напишіть, потім доповнюйте

Перш ніж звертатися до ШІ, спробуйте самостійно обдумати проблему і записати свої ідеї. Нехай ШІ лише допоможе вам розширити та відредагувати текст. Це збереже вашу здатність до вирішення проблем.

Використовуйте ШІ як наставника

Замість того, щоб просити готову відповідь, попросіть ШІ допомогти вам зрозуміти, як розв'язати проблему самостійно. Наприклад, ви можете попросити покрокове пояснення. Це сприятиме глибшому засвоєнню інформації.

Використовуйте перерви та чеклисти

Після того, як ви отримали відповідь від ШІ, зробіть паузу. Проаналізуйте інформацію, перевірте її на наявність помилок чи упереджень. Це допоможе вам розвинути критичне мислення.

Влаштуйте «ШІ-піст»

Спробуйте обмежити використання ШІ на певний період – на годину, день чи навіть цілий проєкт. Це найпростіший спосіб зберегти ваші розумові здібності та не втратити їх.

