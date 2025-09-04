Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Китай має амбітний план трансформації економіки за допомогою ШІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Китай має амбітний план трансформації економіки за допомогою ШІ
Китай має великі плани щодо штучного інтелекту
фото:Shutterstock

Китай будує «інтелектуальну економіку» і має стратегію розвитку на десятиліття

Пекін оголосив про масштабний план розвитку, що передбачає повну інтеграцію штучного інтелекту (ШІ) в усі сфери життя. Документ, опублікований Державною радою Китаю, є дорожньою картою для перетворення країни на «інтелектуальну економіку» до 2035 року, пише «Главком».

До 2027 року очікується глибока інтеграція ШІ в шість ключових сфер: науку, промисловість, державне управління, добробут громадян, споживчі товари та міжнародні відносини.

До 2030 року заплановано досягти 90% використання ШІ, перетворивши його на базову інфраструктуру та рушійну силу економіки. 

Кінцева мета, запланована на 2035 рік, полягає в тому, щоб штучний інтелект повністю трансформував китайське суспільство, започаткувавши нову фазу економічного та соціального виробництва.

Китай розглядає ШІ як «міжнародне суспільне благо» і підкреслює важливість розробки технологій з відкритим початковим кодом. Попри технологічні обмеження, країна активно скорочує відставання від американських моделей ШІ, що підтверджується покращенням їхньої продуктивності в тестах. Десятирічний план має на меті ще більше зміцнити ключові напрямки, такі як безпека, постачання даних та енергоефективність, для досягнення поставлених цілей.

Нагадаємо, на порталі «Дія» запрацював перший у світі державний AI-асистент, який допомагатиме користувачам.

Компанія TikTok оголосила про скорочення сотень співробітників свого відділу модерації контенту у Великій Британії, покладаючись на штучний інтелект (ШІ). 

Один із найбільших австралійських банків, Commonwealth Bank of Australia (CBA), замінив 45 співробітників свого кол-центру чат-ботом на базі штучного інтелекту (ШІ). Експеримент виявився невдалим, і керівництво банку визнало своє рішення помилковим. 

Читайте також:

Теги: Китай промисловість штучний інтелект безпека обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чергове коло агресивного режиму Путіна
Знову «держпереворот», знову «легітимний». Путін заходить на чергове коло
2 вересня, 16:24
Для ліквідації спалаху в Китаї використовують протоколи національного рівня
Китай відновлює «антиковідні» заходи на тлі спалаху смертоносного вірусу
6 серпня, 19:38
До поточної версії GPT-5 потрібно підходити з надзвичайною обережністю
Дослідники зламали GPT-5 менш ніж за добу
10 серпня, 09:15
Арагчі: Ми спробуємо запобігти цьому. Ми працюємо з Китаєм та Росією, щоб зупинити це
Іран, Росія та Китай об’єднуються проти можливого відновлення європейських санкцій
15 серпня, 04:19
«Дія» має створити власний ШІ вже наступного року
«Дія» запустить власний ШІ за 225 млн: названо переможця тендеру
22 серпня, 19:37
Водіям варто враховувати зміни, обираючи маршрут
Рух транспорту низкою вулиць Києва обмежено через ремонт: перелік та терміни
22 серпня, 14:56
У Дрогобичі попит на сіль перевищує пропозицію
У Дрогобичі, де виготовляють сіль, вона стала дефіцитом
23 серпня, 15:30
Лідер Китаю шукає діалогу із Індією
Таємна дипломатія: лист Сі Цзіньпіна може змінити відносини між Китаєм та Індією
29 серпня, 09:05
Військовий парад у Пекіні: Китай заявляє про свої амбіції
Військовий парад у Пекіні: Китай заявляє про свої амбіції
2 вересня, 13:40

HiTech

Китай має амбітний план трансформації економіки за допомогою ШІ
Китай має амбітний план трансформації економіки за допомогою ШІ
Єврокомісія відклала штраф для Google через погрози Трампа
Єврокомісія відклала штраф для Google через погрози Трампа
TikTok впроваджує нові можливості: що відомо
TikTok впроваджує нові можливості: що відомо
Meta змінює правила чат-ботів для підлітків
Meta змінює правила чат-ботів для підлітків
Нова політика OpenAI: за що ChatGPT може «здати» вас поліції
Нова політика OpenAI: за що ChatGPT може «здати» вас поліції
«Сталевий купол»: Туреччина презентувала нову систему ППО
«Сталевий купол»: Туреччина презентувала нову систему ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
37K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
16K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
13K
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3134
Стало відомо, чому підозрюваний у вбивстві Парубія після злочину опинився на Хмельниччині

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua