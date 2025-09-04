Китай має амбітний план трансформації економіки за допомогою ШІ

Китай будує «інтелектуальну економіку» і має стратегію розвитку на десятиліття

Пекін оголосив про масштабний план розвитку, що передбачає повну інтеграцію штучного інтелекту (ШІ) в усі сфери життя. Документ, опублікований Державною радою Китаю, є дорожньою картою для перетворення країни на «інтелектуальну економіку» до 2035 року, пише «Главком».

До 2027 року очікується глибока інтеграція ШІ в шість ключових сфер: науку, промисловість, державне управління, добробут громадян, споживчі товари та міжнародні відносини.

До 2030 року заплановано досягти 90% використання ШІ, перетворивши його на базову інфраструктуру та рушійну силу економіки.

Кінцева мета, запланована на 2035 рік, полягає в тому, щоб штучний інтелект повністю трансформував китайське суспільство, започаткувавши нову фазу економічного та соціального виробництва.

Китай розглядає ШІ як «міжнародне суспільне благо» і підкреслює важливість розробки технологій з відкритим початковим кодом. Попри технологічні обмеження, країна активно скорочує відставання від американських моделей ШІ, що підтверджується покращенням їхньої продуктивності в тестах. Десятирічний план має на меті ще більше зміцнити ключові напрямки, такі як безпека, постачання даних та енергоефективність, для досягнення поставлених цілей.

Нагадаємо, на порталі «Дія» запрацював перший у світі державний AI-асистент, який допомагатиме користувачам.

Компанія TikTok оголосила про скорочення сотень співробітників свого відділу модерації контенту у Великій Британії, покладаючись на штучний інтелект (ШІ).

Один із найбільших австралійських банків, Commonwealth Bank of Australia (CBA), замінив 45 співробітників свого кол-центру чат-ботом на базі штучного інтелекту (ШІ). Експеримент виявився невдалим, і керівництво банку визнало своє рішення помилковим.