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    HiTech

    Студенти створили двоколісного робота, який вміє тримати рівновагу

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    Ascento - Студенти створили двоколісного робота, який вміє тримати рівновагу
    Ascento

    Швейцарські студенти показали робота, який вміє пересуватися на двох колесах

    Швейцарські студенти продемонстрували двоколісного робота Ascento, який вміє тримати рівновагу майже на будь-якій поверхні. Також швейцарського робота навчили тримати удар у прямому сенсі слова.

    У оснащеного чотирма електричними моторами робота дві незалежні одна від одної суглобисті «ноги"», які закінчуються колесами. Завдяки такій конструкції він може стрибати, крокувати і їздити, а іноді поєднувати ці способи пересування.

    Ascento придумала і створила група з дев'яти студентів Швейцарської вищої технічної школи Цюріха. На втілення проекту у життя пішло декілька років.

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