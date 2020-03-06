Студенти створили двоколісного робота, який вміє тримати рівновагу



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Ascento

Швейцарські студенти показали робота, який вміє пересуватися на двох колесах

Швейцарські студенти продемонстрували двоколісного робота Ascento, який вміє тримати рівновагу майже на будь-якій поверхні. Також швейцарського робота навчили тримати удар у прямому сенсі слова.

У оснащеного чотирма електричними моторами робота дві незалежні одна від одної суглобисті «ноги"», які закінчуються колесами. Завдяки такій конструкції він може стрибати, крокувати і їздити, а іноді поєднувати ці способи пересування.

Ascento придумала і створила група з дев'яти студентів Швейцарської вищої технічної школи Цюріха. На втілення проекту у життя пішло декілька років.