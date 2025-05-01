Урок від Іспанії та Португалії: Британія посилено готується до блекаутів

Міністр екології Великої Британії Стів Рід розповів, яких заходів вживає країна проти можливого блекауту

Велика Британія «постійно перевіряє стійкість» енергосистеми, щоб бути готовою до можливих блекаутів. Як повідомляє «Главком», таку заяву зробив міністр екології Великої Британії Стів Рід в інтерв'ю Times Radio.

Стів Рід відповідав на питання ведучої, чи зробив уряд щось для перевірки готовності енергосистеми країни у разі масштабних відключень, які сталися в Іспанії та Португалії.

За словами міністра, в уряді діє група, яка контролює це питання «день на день». «Що ж стосується ситуації в Іспанії та Португалії, – додав Рід, – нам необхідно ознайомитися з тим, що конкретно дадуть їх розслідування, а потім ми зробимо з цього відповідні уроки». Однак міністр зазначив, що «важко здобути уроки до того, як там з'ясують причину».

Нагадаємо, національна судова колегія Іспанії засекретила матеріали розслідування масштабного відключення електроенергії. Відповідний запит було подано прокуратурою країни, щоб унеможливити дискредитацію або саботаж процесу розслідування.

Як відомо, близько 12:30 у понеділок за місцевим часом увесь Іберійський півострів – зокрема Іспанія, Португалія – залишилися без світла.

Нагадаємо, без світла, зв'язку з близькими, транспорту та працюючих банківських карток – для багатьох португальців та іспанців день без електрики став безпрецедентним досвідом.

В обох країнах масштабний блекаут торкнувся десятків мільйонів людей. Особливо складною виявилася ситуація у великих містах із їхнім трафіком, лікарнями та складами ліків. Працівниці великої мадридської аптеки говорять про збитки. Цей збій став одним із наймасштабніших у Європі. Країни втратили понад 10 ГВт потужності. Велике відключення електроенергії на коштуватиме Іспанії щонайменше 1 млрд. євро.