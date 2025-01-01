ШІ, гнучкі екрани та доповнена реальність: якими будуть смартфони у 2025 році

У найближчому майбутньому смартфони будуть краще адаптовані під конкретного користувача, а низка інноваційних технологій стануть стандартними

Функціонал сучасних смартфонів вийшов далеко за рамки простих пристроїв для зв'язку, а у майбутньому вони можуть отримати ще більше інноваційних можливостей. Про основні тенденції у сфері смартфонів, за якими варто стежити у 2025 році, пише BusinessWorld.

Робота на базі ШІ

Сьогодні штучний інтелект (ШІ) вже змінює функціональність смартфонів, однак у 2025 році очікується його повна інтеграція в усі аспекти їхньої роботи. Згідно з прогнозами міжнародної дослідницької та консалтингової компанії International Data Corporation (IDC), тільки у 2025 році зростання кількості смартфонів із підтримкою ШІ становитиме 73,1%.

Телефони з ШІ нададуть користувачам низку переваг. Наприклад, голосові помічники на базі ШІ зможуть вести більш природні, схожі на людські розмови, навчаючись не тільки на голосових командах, а й на контекстній поведінці.

Також вважається, що ШІ зможе адаптувати гаджети під конкретного користувача, камери на базі ШІ покращуватимуть налаштування у реальному часі для створення фото професійної якості без особливих зусиль, а генеративний ШІ надасть інструменти для редагування фотографій і відео, спростивши процес створення контенту для користувачів.

Гнучкі та складні дисплеї

Аналітики вважають, що у майбутньому все більше смартфонів отримають гнучкі та складні дисплеї. В IDC прогнозують, що до 2028 року загальний обсяг постачань складних пристроїв у всьому світі сягне 45,7 млн одиниць, що призведе до середньорічного темпу зростання у 20,3% у 2023-2028 роках.

Як зазначають у виданні, гнучкі та складні смартфони можуть мати великі екрани, будучи при цьому компактними. Наприклад, складаний смартфон може трансформуватися в пристрій розміром із планшет для редагування презентації, а потім знову складатися до розміру, що поміщається в кишеню.

На думку аналітиків, складні дисплеї та багатоекранні конфігурації стануть доступнішими для широкої аудиторії. Крім того, дисплеї з високою частотою оновлення (90 Гц-120 Гц), що забезпечують більш плавні візуальні ефекти для ігор, перегляду та споживання медіа, ймовірно, стануть стандартними.

Акумулятори

Оскільки смартфони стають дедалі потужнішими, перед виробниками постає проблема збільшення терміну служби акумулятора без шкоди для продуктивності. Автори матеріалу вважають, що у 2025 році ситуація може покращитися на тлі розвитку таких технологій, як твердотільні акумулятори і кремній-вуглецеві (Si-C) акумулятори.

Очікується, що бездротова зарядка, включно з новим стандартом Qi 2.0, стане більш поширеною, зробивши процес зарядки зручнішим і швидшим. Крім того, системи управління батареями на основі ШІ зможуть динамічно оптимізувати споживання енергії, продовжуючи термін служби акумулятора і продуктивність без ручного налаштування.

Камери

У статті йдеться про те, що камери смартфоном продовжать удосконалюватися, зокрема шляхом інтеграції ШІ. Такі функції, як перископічні лінзи, дадуть змогу використовувати високоякісний оптичний зум, тоді як багатооб'єктивні установки продовжать покращувати глибину і стабілізацію.

Автори підкреслили, що передові камери в поєднанні з інструментами редагування на основі ШІ спростять створення контенту. Наприклад, користувачі можуть знімати і редагувати відео на складному дисплеї, а ШІ буде пропонувати правки і фільтри на основі настрою контенту.

Зв'язок

Згідно з прогнозами, 5G стане набагато швидшим, з набагато меншою затримкою і більш надійними з'єднаннями. Крім того, можуть почати з'являтися попередні розробки в галузі 6G, що обіцяє ще більшу швидкість і ефективність.

У виданні зазначили, що розширена інтеграція з пристроями IoT та екосистемами розумного будинку зробить смартфони центром під'єднаних домівок, даючи змогу все контролювати і відстежувати в режимі реального часу.

Екологічність

Вважається, що дизайн смартфонів з використанням перероблених матеріалів і акцентом на ремонтопридатність набиратиме обертів. Наприклад, це можуть бути модульні конструкції, що дають змогу оновлювати компоненти окремо, скорочуючи кількість відходів.

Крім того, у виданні вважають, що виробники просуватимуть довговічніші моделі смартфонів.

Доповнена реальність

Очікується, що у 2025 році смартфони дозволять частіше використовувати доповнену реальність (AR) для повсякденних цілей. Ця технологія модернізує сегменти, пов'язані з іграми, освітою, покупками і навігацією.

Наприклад, доповнена реальність може використовуватися для інтерактивного навчання за допомогою віртуальних екскурсій або 3D-моделей в освіті. Ця технологія також зробить онлайн-шопінг більш інтерактивними, даючи змогу віртуально оглянути одяг і меблі. Зі свого боку навігаційні додатки можуть давати вказівки в реальному часі за допомогою покрокових AR-напрямків.

Безпека

У статті йдеться про те, що смартфони ставатимуть безпечнішими завдяки багатофакторній автентифікації з використанням облич, голосу і відбитків пальців. На додаток до біометричної безпеки, пристрої зможуть виявляти загрози за допомогою ШІ.