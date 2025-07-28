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У світі масово гинуть дерева: вчені виявили несподіваний фактор

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У світі масово гинуть дерева: вчені виявили несподіваний фактор
Результати свідчать про потребу враховувати блискавки як важливий екологічний чинник у кліматичних і лісових дослідженнях
фото із відкритих джерел

Блискавки щороку знищують 320 млн дерев

Блискавки виявилися набагато серйознішою загрозою для лісів, ніж вважалося раніше. Щорічно від ударів блискавок гине близько 320 млн дерев. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Popular Science.

Під час дослідження науковці Мюнхенського технічного університету розробили математичну модель, яка об’єднує глобальні дані про грози, супутникові спостереження та популярну модель рослинності. На відміну від попередніх підходів, що базувались на локальних польових спостереженнях, ця модель дозволила отримати масштабні глобальні оцінки.

Згідно з розрахунками, опублікованими в журналі Global Change Biology дослідницькою групою з Мюнхенського технічного університету (TUM) у Німеччині, блискавка може знищити близько 320 млн дерев щороку. Ця кількість не включає втрати від лісових пожеж, спричинених блискавкою; ця цифра стосується лише загибелі окремих дерев.

Важливим наслідком є і вплив на клімат: під час розкладання уражених дерев в атмосферу вивільняється від 0,77 до 1,09 млрд тонн вуглекислого газу на рік. Цей показник майже співмірний із 1,26 млрд тонн CO₂, які вивільняються внаслідок лісових пожеж. Хоча пожежі й залишаються основним джерелом викидів – близько 5,85 млрд тонн щороку – блискавки посідають друге місце серед природних чинників втрати лісів.

За словами провідного автора дослідження Андреаса Краузе з Техаського університету Мексики, тепер учені можуть не лише підраховувати кількість загиблих дерев, а й виявляти найвразливіші регіони планети та оцінювати вплив на структуру лісів і глобальний обіг вуглецю.

Автори наголошують: результати свідчать про потребу враховувати блискавки як важливий екологічний чинник у кліматичних і лісових дослідженнях. З огляду на зростання інтенсивності гроз через зміну клімату, цей вплив, ймовірно, тільки зростатиме.

Раніше науковці виявили, що лише п'ять хвилин на день, виконуючи «мікроакти радості», що сприяють позитивним емоціям, достатньо, щоб позбутися стресу, зміцнити здоров'я та покращити якість сну.

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Теги: клімат вчені

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