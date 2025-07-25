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Науковці розкрили нові властивості псилоцибіну на людські клітини

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Науковці розкрили нові властивості псилоцибіну на людські клітини
Науковці вважають, що псилоцибін здатен комплексно сповільнювати старіння й у людей
фото з відкритих джерел

Дослідження відкриває нові перспективи у боротьбі зі старінням завдяки псилоцибіну

Нове дослідження виявило, що псилоцибін, психоактивна сполука, яка міститься в деяких грибах, здатний подовжувати життя постарілих мишей та омолоджувати людські клітини шкіри й легень. Миші, яким давали псилоцибін, не лише жили довше, але й мали краще здоров’я у старшому віці. Оскільки у деяких країнах уже дозволили використання псилоцибіну для лікування психічних розладів, це може мати додатковий позитивний ефект на старіння. Дослідження опублікували в журналі npj Aging, пише «Главком».

Науковці вводили псилоцин (який утворюється з псилоцибіну в організмі) в культури людських клітин шкіри та легень, щоб з'ясувати механізми його дії. Дослідження показало, що псилоцин впливав на три ключові фактори старіння клітин:

  • Зменшував окисний стрес – процеси, які пошкоджують клітини.
  • Запобігав скороченню кінцевих ділянок хромосом (теломерів), що є одним з маркерів старіння.
  • Змінював активність ДНК сприяючи її кращому функціонуванню.

В результаті, тривалість життя клітин збільшилася на понад 50%.

Далі дослідження перейшли до експериментів на мишах віком 19 місяців, що відповідає приблизно 60-65 рокам у людей. Група мишей, яка протягом 10 місяців щомісячно споживала псилоцибін, показала вражаючі результати: вони на 30% частіше доживали до кінця цього періоду порівняно з групою плацебо.

Ознаки старіння в мишей, які вживали плацебо (зліва), і тих, які вживали псилоцибін (справа). Псилоцибін покращив стан шерсті мишей за 10 місяців експерименту
Ознаки старіння в мишей, які вживали плацебо (зліва), і тих, які вживали псилоцибін (справа). Псилоцибін покращив стан шерсті мишей за 10 місяців експерименту
фото: npj Aging

Крім того, у мишей, яким давали псилоцибін, спостерігалося покращення загального здоров'я. Це виявлялося у рості нової шерсті та зменшенні сивих волосинок, що є видимими ознаками омолодження.

Вчені припускають, що оскільки псилоцибін впливає на рецептори серотоніну, які присутні у більшості клітин організму, він здатен комплексно сповільнювати старіння й у людей.

Нагадаємо, у спекотну пору року значно небезпечніше вживати продукти, які потребують спеціальних умов зберігання, зокрема молочні та м’ясні страви, яйця. Натомість несезонні овочі й фрукти, варена кукурудза і кавуни, є менш ризикованими, якщо не вживати їх у надмірній кількості. 

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Теги: гриби наука вчені молодість

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