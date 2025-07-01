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Як за пів року змінилися «люті вовки», відроджені Colossal Bioscience (відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Як за пів року змінилися «люті вовки», відроджені Colossal Bioscience (відео)
Новонароджені лютововки швидко ростуть
фото: Colossal Biosciences

Команда дослідників розповіла, як ростуть вовченята

Пів року тому на світ з’явилися три дитинчата «лютих вовків» – Ромул, Рем і їхня сестра Кхалісі. Це викликало справжній ажіотаж і суперечки серед вчених, адже вовки зникли з лиця Землі понад 10 тисяч років тому. І тепер дослідники проєкту Colossal Biosciences відзвітували, як розвиваються тварини. Про це пише IFLScience, передає «Главком».

За словами головного спеціаліста з тварин Colossal Метта Джеймса, сьогодні Ромул і Рем, яким трохи понад 6 місяців, важать трохи більше ніж 40 кілограмів, що приблизно на 20% більше, ніж у стандартного сірого вовка. Таким чином, учені стверджують, що гени лютововка справді активізувалися, внаслідок чого дитинчата більші та красивіші за звичайних вовків.

Водночас Кхалісі трохи менша за своїх старших братів – її вага становить майже 16 кілограмів, що на 10-15% більше, ніж спостерігалося раніше у сірих вовків. Зазначимо, що надалі вчені планують ввести Кхалісі в зграю разом із двома старшими братами.

Нагадаємо, що демонстрація новонароджених цуценят у квітні поточного року не обійшлася без суперечок. Головним критичним зауваженням стало те, що новонароджені вовки насправді не є лютововками, а являють собою функціонально схожих істот, народжених як від сірого вовка, так і від вимерлої ДНК жахливого вовка.

За словами доцента Ніка Роуленса з Лабораторії палеогенетики в Університеті Отаго, щоб дійсно воскресити щось, доведеться це клонувати. Основна проблема полягає в тому, що ми не можемо клонувати вимерлих тварин, оскільки їхня ДНК недостатньо добре збереглася.

Фактично Ромул, Рем і Кхалісі – генетично модифіковані сірі вовки з 20 змінами, внесеними до 14 різних генів, що надає їм набагато ближчого фізичного вигляду до стародавніх предків, яких вони прагнуть наслідувати. Навіщо ж тоді створювати жахливих вовків, якщо вони насправді не є лютововками?

Якщо тільки хтось не розробить машину часу, здається малоймовірним, що ми коли-небудь зможемо по-справжньому воскресити тварину. Однак проєкти Colossal зі збереження видів вельми амбітні та реалізуються по всьому світу, використовуючи деякі дивовижні прориви в генетичних дослідженнях.

Візьмемо рудих вовків: це один із видів, що вимирають у світі, і, як вважають, у дикій природі їх залишилося всього 15-20. Тепер дослідники використовували ті самі технології, що й для створення лютововків, щоб отримати дитинчат рудих вовків – Хоуп, Блейза, Сіндер і Еш. Ці клони, на відміну від трьох жахливих вовків, на 100 відсотків генетично є рудими вовками, їх було клоновано з ліній-засновників, що збільшило генетичне розмаїття наявної популяції на 25%.

Щось подібне у майбутньому вчені мають намір провернути й з північними білими носорогами у Кенії – у дикій природі залишилося лише дві самки. Вчені сподіваються використовувати сурогатну самку південного білого носорога для відновлення виду. Цей процес також містить неймовірно складні генетичні дослідження для створення ембріонів зі сперми і яйцеклітин, збережених командою до вимирання останнього самця носорога.

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Теги: тварини вчені наука

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