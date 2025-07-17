Найбільший фрагмент Марса на Землі продано на аукціоні за $5,3 млн

NWA 16788 був виявлений у листопаді 2023 року у віддаленому регіоні Агадес у Нігері

Остаточна ціна за лот склала $4,3 млн, але з урахуванням різних зборів і витрат покупець заплатив за нього близько $5,3 млн

Метеорит, що є найбільшим відомим фрагментом Марса на Землі, продано на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку за $5,3 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Остаточна ціна за лот склала $4,3 млн, але з урахуванням різних зборів і витрат покупець заплатив за нього близько $5,3 млн. Очікувана ціна лоту була від двох до чотирьох мільйонів доларів.

«Це найбільший шматок Марса на планеті Земля. Шанси, що він потрапив сюди звідти, є астрономічно малі. Пам'ятайте, що приблизно 70% поверхні Землі вкрито водою. Тож нам неймовірно пощастило, що цей камінь впав на сушу, а не посеред океану, де ми б його знайшли», – розповіла заступниця голови відділу науки та природної історії Sotheby's Кассандра Хаттон.

Метеорит, відомий як NWA 16788, важить вражаючі 24,5 кг фото: аукціон Sothebyʼs

Досі невідомо, де саме опиниться метеорит, оскільки інформація про продаж залишатиметься конфіденційною.

Нагадаємо, цей метеорит, відомий як NWA 16788, важить вражаючі 24,5 кг, що робить його набагато масивнішим порівняно з більшістю марсіанських метеоритів, які зазвичай є невеликими фрагментами. За даними Sotheby's, він приблизно на 70% більший за наступний за величиною шматок Марса, коли-небудь знайдений на Землі. Це неймовірно рідкісне явище, адже на нашій планеті було знайдено лише близько 400 марсіанських метеоритів.

NWA 16788 був виявлений у листопаді 2023 року у віддаленому регіоні Агадес у Нігері. Кассандра Хаттон, віце-голова відділу науки та природничої історії Sotheby's, назвала його «відкриттям надзвичайного значення» та «найціннішим у своєму роді, коли-небудь запропонованим на аукціоні».