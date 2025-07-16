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Вчені перевернули уявлення про причини ожиріння – дослідження

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Вчені перевернули уявлення про причини ожиріння – дослідження
У дослідженні взяли участь понад 4 тис чоловіків і жінок з десятків країн
колаж: glavcom.ua

Дослідники назвали причини збільшення ваги у мешканців розвинутих країн та відсутність такої проблеми у людей з країн, що розвиваються

В науковому журналі PNAS дослідники розповіли про нові дані щодо проблем ожиріння у людей, пов'язуючи з основним фактором – дієтами, а не низькою фізичною активністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

У дослідженні взяли участь понад 4 тис чоловіків і жінок з десятків країн.

Протягом десятиліть вважалося, що люди у високорозвинених країнах, таких як США, ведуть відносно малорухливий спосіб життя та спалюють значно менше калорій щодня, ніж мешканці менш індустріалізованих країн, що й призводить до збільшення ризику ожиріння.

Однак нове дослідження спростовує це. Воно показує, що американці, європейці та люди з інших розвинених країн витрачають приблизно таку ж загальну кількість калорій більшість днів, як і мисливці-збирачі (хадза в Танзанії), скотарі (тувинські скотарі-хлібороби в Сибіру) та інші групи населення з менш індустріалізованих регіонів, де ожиріння є рідкістю.

Це неочікуване відкриття означає, що бездіяльність, ймовірно, не є основною причиною ожиріння у розвинених країнах, як зазначив Герман Понцер, професор еволюційної антропології та глобального здоров'я в Університеті Дьюка та старший автор дослідження.

Для дослідження Понцер та його понад 80 співавторів зібрали дані з лабораторій по всьому світу, які використовують метод «подвійно міченої води» – «золотий стандарт» у вивченні метаболізму. Цей метод дозволяє точно визначити витрати енергії, швидкість метаболізму та відсоток жиру в організмі. Були отримані дані про 4213 осіб з 34 країн або культурних груп, які охоплюють увесь соціально-економічний діапазон.

Результати підтверджують нову теорію Понцера – модель обмежених загальних енергетичних витрат. Вона стверджує, що наш мозок і тіло підтримують загальні енергетичні витрати в досить вузькому діапазоні. Навіть при посиленні фізичної активності (наприклад, тренуванні до марафону), організм сповільнює або вимикає деякі інші біологічні операції, щоб зберегти загальне спалювання калорій у сталому діапазоні.

Якщо бездіяльність не є головною причиною, то що ж є? Дослідження переконливо вказує на роль дієти.

«Наші аналізи показують, що збільшення споживання енергії було приблизно в 10 разів важливішим, ніж зниження загальних витрат енергії, у рушійній силі сучасної кризи ожиріння», – пишуть автори.

Крім того, субаналіз раціонів показав сильну кореляцію між відсотком щоденного раціону, що складається з «ультраоброблених продуктів» (визначених як «промислові рецептури з п’яти або більше інгредієнтів»), та вищим відсотком жиру в організмі.

«Це дослідження підтверджує те, що я вже казав, а саме, що дієта є ключовим винуватцем нашої нинішньої епідемії [ожиріння]», – сказав Баррі Попкін, професор Школи глобального громадського здоров’я Гіллінгса при Університеті Північної Кароліни. Даріуш Мозаффарян, директор Інституту «Їжа – це медицина» в Університеті Тафтса, додав, що «з цього важливого нового дослідження... зрозуміло, що зміни в нашому харчуванні, а не наша активність, є домінуючими рушійними силами ожиріння».

Понцер наголосив, що результати не зменшують важливості фізичних вправ для здоров'я, але вони показують, що «для боротьби з ожирінням зусилля громадської охорони здоров’я повинні бути зосереджені на дієті», особливо на ультраоброблених продуктах, які, за його словами, «здається, є справді причинами ожиріння».

Нагадаємо, влітку зростають ризики харчових отруєнь, адже висока температура повітря сприяє розвитку бактерій. При неправильному зберіганні чи порушенні термінів споживання продуктів ризикованими можуть стати будь-які харчові продукти. Особливо небезпечні продукти зі спеціальними вимогами до зберігання, транспортування, приготування та вживання. 

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Теги: здоров'я харчування дієта вчені

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