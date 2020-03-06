Як роботи виконують роботу вантажників



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Boston Dynamics Handle

Американський виробник роботів уклав договір про співпрацю з розробником автономних складських систем

Коли у 2017 році американська Boston Dynamics представила робота Handle, засновник стартапу Марк Райберт сказав: «Було очевидно, що він захопить світ і знищить всіх людей ще до кінця року». Цього не сталося, але Handle знайшов собі нову роботу – вантажити коробки на складі.

Компанія опублікувала нове відео, на якому робот спритно бере коробки з штабеля і вантажить їх на платформу Otto Motors.

Швидкість операцій поки далека від ідеалу. Працівник складу точно впорається швидше. Але немає ніяких сумнівів, що вона може бути різко збільшена під час доробок системи.

Boston Dynamics почала просувати своїх роботів в складську індустрію ще минулого року.

Марк Райберт, як і інші розробники роботів стверджує, що автоматизація складів піде на користь робочим, позаяк звільнить їх від небезпечної і нудної роботи.

Джерело: 24tv.ua.