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Зеленський закликав українців ще більше скоротити споживання електрики

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський закликав українців ще більше скоротити споживання електрики
Президент просить українців іще більше скоротити споживання електрики у вечірній час
фото: Офіс президента

«Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України»

Президент Володимир Зеленський закликав українців, особливо мешканців Києва та області, скоротити споживання електроенергії у вечірні години. Про це він повідомив під час відеозвернення.

«Через російський ракетний терор у деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система. Але такі стабілізаційні відключення можна буде не робити, коли ми всі в Україні свідомо ставитимемось до свого споживання у пікові години. Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України», – зауважив гарант.

Зеленський зазначив, що цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20%, в середньому по країні споживання знизилося на 10%.

«Київ та область – тільки на 7%. Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку змогу. Від 17:00 до 23:00 маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів», – сказав він.

Нагадаємо, 10 жовтня зранку Україна зазнала масштабної ракетної атаки зі сторони Росії.  Як відомо, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі. Один із вибухів стався прямо біля пішохідного мосту, відомого як «міст Кличка».

Від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

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Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. 

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Теги: президент електроенергія Україна рашисти обстріл

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