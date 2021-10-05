Facebook сам «поклав» свої сайти. Чому не працюють соціальні мережі

До глобального збою у роботі Facebook немає відношення жоден хакер. Єдиний винуватець – сама компанія, вважає експерт Брайан Кребс

У понеділок, 4 жовтня, Facebook та ще дві соціальні мережі, якими володіє компанія, – Instagram та WhatsApp – впали. Звісно, що перестав працювати і Messenger, який зав’язаний на сайті Facebook.

Жоден з представників «соціальної імперії» Марка Цукерберга не прокоментував причини глобального колапсу. Тож, досить довго жодна людина не знала, чому саме не працюють, ані сайти соціальних мереж, ані додатки.

Але згодом ситуація почала прояснюватися. І хоча, як і раніше, у мережі не з’явилося жодного офіційного коментаря, тим не менш, експертам вдалося з’ясувати реальні причини збою в роботі Facebook, Instagram та WhatsApp.

Чому не працює Facebook та його «дочки»

Щоб зрозуміти реальні причини, чому перестав працювати Facebook і «компанія», треба уявити собі, як працює інтернет.

Коли будь-який користувач вводить в браузер – Chrome, Chrome чи Safari – адресу сайту, наприклад, facebook.com, браузер, перш за все, звертається до, так званої, Domain Name System (DSN). Це система, яка дозволяє браузерам з легкістю та дуже швидко знаходити сайти за їх іменем у безмежних просторах інтернету.

Але це відбувається лише у тому разі, якщо в системі є інформація про сайт. В іншому ж випадку, браузер не може знайти сайт. І, як результат, йому немає що показати користувачеві. Тож, для звичайного «юзера» все виглядає так, наче сайт не працює. Хоча насправді браузер просте не може його відшукати.

Це приблизно те саме, якщо в бібліотеці в каталозі викинути картку книги. Без неї бібліотекар просто не зможе знайти необхідну вам літературу. Хоча із бібліотеки ця книга нікуди не зникла.

Роботу DNS також можна порівняти із контактами у смартфоні. Коли ви комусь хочете зателефонувати, ви натискаєте на ім’я людини. У смартфона це ім’я пов’язано з певним номером, який він і використовує для дзвінків. Але якщо видалити номер і лишити лише ім’я, смартфон не зможе зв’язатися з абонентом.

Те саме відбувається і в DNS. Якщо із системи видалити дані про сайт, то браузер не знатиме, де його шукати.

Що сталося з сайтом Facebook

Приблизно те саме сталося з сайтами та додатками Facebook, Messenger, Instagram та WhatsApp. Ці сайти нікуди не зникали. З ними навіть, скоріш за все, нічного не відбулося. Тож з технічної точки з ними все добре.

Просто жоден з браузерів та додатків не можуть знайти шлях до цих сайтів. За даними експертів, ця проблема виникла через те, що хтось випадково або навмисно видалив інформацію про сайти із системи DNS.

Експерт з питань кібернетичної безпеки Брайан Кребс пояснив ситуацію наступним чином: «простіше кажучи, вранці (4 жовтня – ред.) Facebook забрав карту, в якій розповідалося комп'ютерам світу, як знайти сайти компанії в інтернеті. В результаті, коли хтось вводить facebook.com у браузер, браузер не має уявлення, де знайти facebook.com».

Те саме відбувається і з сайтами Instagram та WhatsApp.

Не виключенням у цьому випадку є і робота додатків. Вони так само звертаються до системи доменних імен, у яких отримують інформацію про місцезнаходження сайтів. Тож додатки у даному випадку теж не можуть знайти сайти, інформація про які була вилучена з DNS.

З чого все почалося

Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працюють ні веб-версії, ні програми. На збій скаржаться користувачі з усього світу.

Тим часом у мережі жартують, що від збою найбільше виграв Twitter, який працює.

Нагадаємо, що нещодавно, у роботі Telegram стався глобальний збій. Крім того, Єврокомісія внесла «ВКонтакті» і Telegram у список сайтів з піратським контентом.