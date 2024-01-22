НАБУ завершило розслідування у справі нардепа Горвата

Як зазначили правоохоронці, санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі

За даними слідства, екснардеп розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га

Правоохоронці завершили розслідування справи за підозрою екснардепа України дев'ятого скликання та ще чотирьох осіб у захопленні понад 320 гектарів державної землі. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

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Правоохоронці не вказують імені та прізвища депутата, однак раніше йшлося про Роберта Горвата.

У 2016-2019 роках народний депутат України, маючи вплив на посадовців Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га, що перебували у постійному користуванні державного підприємства.

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Як зазначають правоохоронці, згідно із задумом директор держпідприємства мав відмовитися від права користування землею та звернутися до ГУ Держгеокадастру області з відповідною заявою.

«Після припинення права користування керівник ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки заздалегідь визначеним фізособам, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми», – йдеться в заяві.

У результаті таких дій державі завдано понад 126 млн гривень збитків.

У жовтні минулого року правоохоронці викрили схему та повідомили її учасникам про підозру за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід народному депутату групи «Довіра» Роберту Горвату, якого підозрюють у заволодінні землею на Закарпатті, через що державі завдано понад 123 млн грн збитків. Слідчий суддя ВАКС Олег Федоров визначив Горвату 26,84 млн гривень застави з покладанням низки обов'язків.

Раніше повідомлялося, що нардеп Горват не підтримав законопроєкт про довічну перевірку статків чиновників.