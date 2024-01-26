Депутати втікають із «Слуги народу»: Арахамія назвав кількість заяв на складання мандата

Депутатам дозволятимуть складати мандат лише з медичних показників

Із фракції «Слуга народу» готові піти 17 народних депутатів. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час дискусії «2024: сценарії для країни», пише Lв.ua.

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Арахамія вважає, що нині єдності в українському парламенті немає. На його думку, країні загрожує парламентська криза через депутатів, які хочуть перестати працювати.

«З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення – «Главком».) з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, за яким ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним», – пояснив парламентар.