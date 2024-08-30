Дуров заявив, що більшість програмістів в Telegram є українцями

За словами засновника Telegram, у його компанії практично нульовий відтік кадрів

Дуров розповів, що в компанії працює лише близько 50 співробітників

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров завив, що в його компанії переважну більшість програмістів складають фахівці з України. Про це повідомляє видання Financial Times.

Дуров розповів, що в компанії працює лише близько 50 співробітників, з них 30 інженерів-програмістів, які пройшли сувору перевірку.

«Він розповів, що обрав свою команду, проводячи змагання з програмування, а потім намагався залучити переможців, додавши, що це переважно програмісти з України», – йдеться у матеріалі.

За словами засновника Telegram, у його компанії практично нульовий відтік кадрів, оскільки всі співробітники «поділяють однакові цінності та вірять у місію компанії». За інформацією видання, людина, близька до компанії Дурова, описала його співробітників як «супермолодих» людей зі Східної Європи із щорічною зарплатою в півмільйона доларів, які незабаром вже публікували фотографії своїх Porsche в соціальних мережах.

Нагадаємо, Дурова було звільнено з-під варти в середу за рішенням французького суду під заставу у розмірі 5 млн євро.

Дуров є підозрюваним у співучасті в управлінні онлайн-платформою, яка дозволяє користувачам здійснювати незаконні угоди, розміщувати зображення сексуального насильства над дітьми та торгувати наркотиками. Звинувачення також стосуються відмивання грошей та відмови співпрацювати із судовими органами.

До слова, об'єднаний дослідницький центр Євросоюзу розпочав технічне розслідування про можливе порушення Telegram закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Йдеться про надання точних даних про кількість користувачів. Месенджер повинен був у серпні передати актуальні цифри, але не зробив цього, повідомивши лише, що платформа «значно менша, ніж 45 млн активних користувачів на місяць у ЄС».