Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дуров заявив, що більшість програмістів в Telegram є українцями

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Дуров заявив, що більшість програмістів в Telegram є українцями
За словами засновника Telegram, у його компанії практично нульовий відтік кадрів
фото з відкритих джерел

Дуров розповів, що в компанії працює лише близько 50 співробітників

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров завив, що в його компанії переважну більшість програмістів складають фахівці з України. Про це повідомляє видання Financial Times.

Дуров розповів, що в компанії працює лише близько 50 співробітників, з них 30 інженерів-програмістів, які пройшли сувору перевірку.

«Він розповів, що обрав свою команду, проводячи змагання з програмування, а потім намагався залучити переможців, додавши, що це переважно програмісти з України», – йдеться у матеріалі.

За словами засновника Telegram, у його компанії практично нульовий відтік кадрів, оскільки всі співробітники «поділяють однакові цінності та вірять у місію компанії». За інформацією видання, людина, близька до компанії Дурова, описала його співробітників як «супермолодих» людей зі Східної Європи із щорічною зарплатою в півмільйона доларів, які незабаром вже публікували фотографії своїх Porsche в соціальних мережах.

Нагадаємо, Дурова було звільнено з-під варти в середу за рішенням французького суду під заставу у розмірі 5 млн євро.

Дуров є підозрюваним у співучасті в управлінні онлайн-платформою, яка дозволяє користувачам здійснювати незаконні угоди, розміщувати зображення сексуального насильства над дітьми та торгувати наркотиками. Звинувачення також стосуються відмивання грошей та відмови співпрацювати із судовими органами.

До слова, об'єднаний дослідницький центр Євросоюзу розпочав технічне розслідування про можливе порушення Telegram закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Йдеться про надання точних даних про кількість користувачів. Месенджер повинен був у серпні передати актуальні цифри, але не зробив цього, повідомивши лише, що платформа «значно менша, ніж 45 млн активних користувачів на місяць у ЄС».

Читайте також:

Теги: Telegram Павло Дуров арешт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дуров та Макрон зустрічалися за ланчем
Макрон пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа – WSJ
28 серпня, 10:07
Зеленський: «На сьогодні затримання Павла Дурова не впливає на те, що Telegram працює в Україні»
Зеленський відповів, чи вплине затримання Дурова на роботу Telegram в Україні
27 серпня, 17:00
Майже мільярд користувачів у всьому світі використовують цей месенджер як засіб комунікації та джерело життєво важливої інформації
У Telegram вперше прокоментували арешт Павла Дурова
25 серпня, 22:46
Україна має запровадити жорсткіше регулювання Telegram, вважає Юрчишин
Нардеп закликав до регулювання Telegram на тлі затримання Дурова у Франції
25 серпня, 17:52
Ілон Маск закликає звільнити Павла Дурова
Ілон Маск відреагував на арешт Павла Дурова
25 серпня, 10:17
Звуки вибухів було чути в Хмельницькій області близько 03.40
У Хмельницькій області пролунали вибухи під час ворожої атаки дронами
21 серпня, 04:08
Ірина Констанкевич заявила, що структура в Telegram існують анонімні канали, що поширюють російську пропаганду
Україна не має законодавчої бази для закриття Telegram-каналів – нардепка
7 серпня, 21:45
У соцмережі з'явилися ролики із камер відеоспостережень
У Росії пролунали вибухи біля Курської АЕС
7 серпня, 02:17
У Курську пожежа
Нічна атака дронів на Курську область: вибухи у кількох містах
6 серпня, 06:19

Соціум

В «уральській Швейцарії» селяни ігнорують вибори губернатора через відсутність дороги
В «уральській Швейцарії» селяни ігнорують вибори губернатора через відсутність дороги
Дуров заявив, що більшість програмістів в Telegram є українцями
Дуров заявив, що більшість програмістів в Telegram є українцями
Москва терміново переводить співробітників МНС на посилений режим служби
Москва терміново переводить співробітників МНС на посилений режим служби
Хусити у Червоному морі підірвали грецький танкер: горить 150 тис. тонн сирої нафти
Хусити у Червоному морі підірвали грецький танкер: горить 150 тис. тонн сирої нафти
У Білгороді пролунали вибухи, окупанти скаржаться на обстріл (відео)
У Білгороді пролунали вибухи, окупанти скаржаться на обстріл (відео)
Мати дітей Дурова розповіла, як він їх травмував «економ-класом» у літаку
Мати дітей Дурова розповіла, як він їх травмував «економ-класом» у літаку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
18K
Суд відправив до в’язниці ухилянта і конфіскував у нього майно
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16
13K
Прогноз магнітних бур на 30 серпня – 1 вересня: якою буде сонячна активність
12K
У ЄС зміняться правила щодо ручної поклажі у літаках: пояснення Єврокомісії

Новини

Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Вчора, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Вчора, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
28 серпня, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua