Експерт назвав причини перегріву смартфона



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Експерт назвав причини перегріву смартфона

Гаджетам потрібен перепочинок і іноді апарат слід на деякий час вимикати

Генеральний директор АНО «Цифрові платформи» Арсеній Щельцін назвав кілька причин, за якими може нагріватися смартфон.

Про це пише агентство «Прайм».

В першу чергу гаджет може нагрітися через недостатню якість зв'язку для роботи додатків. При відсутності доступу до швидкого інтернету додатки відправляють велику кількість запитів, через що телефон швидше розряджається і нагрівається.

Іншою причиною експерт назвав перегрів процесора при активному використанні різних функцій смартфона - інтернету, Wi-Fi, Bluetooth і GPS.

Щельцін зазначив, що іноді гаджетам потрібен перепочинок і іноді апарат слід на деякий час вимикати.

Крім того, телефон може перегрітися через програмні помилки додатків, в цьому випадку додаток слід вимкнути.

Перегрів батареї може викликати використання неоригінального зарядного пристрою або несправність акумулятора.

Ще однією причиною перегріву гаджета може бути потрапляння води, в цьому випадку телефон потрібно здати в ремонт.