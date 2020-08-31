Експерт назвав причини перегріву смартфона
Гаджетам потрібен перепочинок і іноді апарат слід на деякий час вимикати
Генеральний директор АНО «Цифрові платформи» Арсеній Щельцін назвав кілька причин, за якими може нагріватися смартфон.
Про це пише агентство «Прайм».
В першу чергу гаджет може нагрітися через недостатню якість зв'язку для роботи додатків. При відсутності доступу до швидкого інтернету додатки відправляють велику кількість запитів, через що телефон швидше розряджається і нагрівається.
Іншою причиною експерт назвав перегрів процесора при активному використанні різних функцій смартфона - інтернету, Wi-Fi, Bluetooth і GPS.
Щельцін зазначив, що іноді гаджетам потрібен перепочинок і іноді апарат слід на деякий час вимикати.
Крім того, телефон може перегрітися через програмні помилки додатків, в цьому випадку додаток слід вимкнути.
Перегрів батареї може викликати використання неоригінального зарядного пристрою або несправність акумулятора.
Ще однією причиною перегріву гаджета може бути потрапляння води, в цьому випадку телефон потрібно здати в ремонт.