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    Телеком

    Експерт назвав причини перегріву смартфона

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    Експерт назвав причини перегріву смартфона - Експерт назвав причини перегріву смартфона
    Експерт назвав причини перегріву смартфона

    Гаджетам потрібен перепочинок і іноді апарат слід на деякий час вимикати

    Генеральний директор АНО «Цифрові платформи» Арсеній Щельцін назвав кілька причин, за якими може нагріватися смартфон.

    Про це пише агентство «Прайм».

    В першу чергу гаджет може нагрітися через недостатню якість зв'язку для роботи додатків. При відсутності доступу до швидкого інтернету додатки відправляють велику кількість запитів, через що телефон швидше розряджається і нагрівається.

    Іншою причиною експерт назвав перегрів процесора при активному використанні різних функцій смартфона - інтернету, Wi-Fi, Bluetooth і GPS.

    Щельцін зазначив, що іноді гаджетам потрібен перепочинок і іноді апарат слід на деякий час вимикати.

    Крім того, телефон може перегрітися через програмні помилки додатків, в цьому випадку додаток слід вимкнути.

    Перегрів батареї може викликати використання неоригінального зарядного пристрою або несправність акумулятора.

    Ще однією причиною перегріву гаджета може бути потрапляння води, в цьому випадку телефон потрібно здати в ремонт.

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